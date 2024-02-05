嘉華國際（0173）公布，與呂志和獎有限公司（簡稱「呂志和獎」）連續兩年聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃。
香港故宮文化博物館義工計劃自2022年7月推出以來，超過670多位義工合共提供了高達37,000小時的義工服務，其中470位為服務超過一年半的首屆義工。
嘉華集團主席呂志和表示，「推廣中國歷史藝術任重而道遠，需要我們不斷地投入時間和心思。嘉華集團一直不遺餘力，積極支持各項工作及計劃，冀增加青年對中國歷史藝術文化的喜愛，從而更能認識國家，提升認同及參與感。我們非常感謝各位義工在過去一年多的熱誠投入，為推動市民對中華文化的認識所做出的努力。展望未來，義工們能夠繼續踴躍參與香港故宮文化博物館的各項工作，以『一嘉人』的精神，凝聚團結力量，協力宣揚及推動中華文化」。
香港故宮文化博物館館長吳志華表示，「我們相信人才是推動文化交流和藝術發展的重要力量，透過多元化培訓和博物館服務機會，此義工計劃冀激發大眾對中國歷史文化的興趣及熱愛，並引領他們走進博物館業和本地藝術文化領域，透過親身參與，向大眾分享中華文化的博大精深。我們衷心感謝嘉華國際及呂志和獎的贊助，支持博物館推動文化傳承、培育新一代博物館專業人才的工作及理念」。
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