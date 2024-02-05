聯儲局主席鮑威爾重申不太可能有信心在3月減息，美期亞股普遍向下。內地公布數據，港股見逾一周低後跌幅收窄，一度倒升，A股下跌，深成表現最差，曾跌最多6.73%，是2020年2月3日後最大跌幅，低見1391點，是2019年2月15日1387點後最低。內地服務業、綜合PMI見兩個月低，內容好壞參半，壞是服務業收費價格21個月來首次下降，是通縮環境下不樂見的，而好是兩項數據仍處於擴張水平，企業仍樂觀及看好前景，雖然樂觀度降至3個月低點。