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恒指半日跌23點 科指跌0.2% 龍湖跌4% 閱文跌8%

聯儲局主席鮑威爾重申不太可能有信心在3月減息，美期亞股普遍向下。內地公布數據，港股見逾一周低後跌幅收窄，一度倒升，A股下跌，深成表現最差，曾跌最多6.73%，是2020年2月3日後最大跌幅，低見1391點，是2019年2月15日1387點後最低。內地服務業、綜合PMI見兩個月低，內容好壞參半，壞是服務業收費價格21個月來首次下降，是通縮環境下不樂見的，而好是兩項數據仍處於擴張水平，企業仍樂觀及看好前景，雖然樂觀度降至3個月低點。

恒指今早低開196點，高位升43點，低位跌196點，高低波幅241點。通訊服務、金融、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為13.31%，下跌為36.54%，無升跌為50.13%。

恒指半日跌23點或0.15%，報15510點，大市成交金額486億元；國指跌0點或0.01%，報5219點。恒生科技指數收報3037點，跌0.21%。

藍籌股成交金額204.74億元，佔大市成交42.12%；科指成份股成交金額91.71億元，佔大市成交18.87%；國指成份股成交金額151.35億元，佔大市成交31.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.41%，至81.07億元，佔大市成交16.65%。牛熊證成交金額31.9億元，減少41.74%；窩輪成交金額49.17億元，減少8.84%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，53隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升3.93%，收報17.44元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.48%，收報8.31元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）見52周低61.1元，收報64.65元，升2.21%；跌幅最大的是閱文（0772）見52周低21.15元，收報21.35元，跌8.17%。

恒指、科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入2.46億元，終止連續5日流出。南水北上合計淨流出7.29億元人民幣，終止連續4日流入。

人瑞人才（6919）發盈喜，料全年虧轉盈賺最多4500萬人民幣。收報4.6元，升0.44%。

中國新城鎮發展（1278）發盈喜料去年净利潤按年增逾19倍。收報0.067元，升11.67%。

九毛九（9922）旗下品牌太二及山外面，本周六起於指定區域開放加盟。收報4.52元，跌0.66%。

長和（0001）旗下Wind Tre收購網絡批發商Opnet SpA未透露作價。收報40.55元，跌0.25%。

藥明康德（2359）再澄清不會收集人類基因數據，沒與政府或軍事組織有關聯。收報47.05元，升7.67%。

碧桂園（2007）：逾30個項目獲批入「白名單」，將獲融資。平上市低位0.61元，收報0.63元，升1.61%。

騰訊（0700）去年反舞弊，解僱逾120人。收報278元，跌0.5%。

江山控股（0295）持錦州銀行1億股內資股，擬考慮是否接納收購及出售。創上市新低，見0.018元，收報0.018元，跌10%。

美圖（1357）逾3億元收購站酷網，現金加新股。收報2.39元，升4.37%。

恒大汽車（0708）與紐頓暫停磋商修訂擬議交易條款。收報0.231元，跌2.94%。

阿里巴巴（9988）或尋求出售盒馬鮮生及大潤發。收報70.55元，跌0.21%。

捷榮國際（2119）考慮派付特別股息。收報0.6元，升15.38%。

IGG（0799）盈喜料去年虧轉盈賺7000萬元。收報3.12元，升14.29%。

TVB（0511）兩名行政人員被捕兼遭解僱。TVB兩員工張繼序和張惠兒被警方扣查，涉不誠實取用電腦。收報3元，跌0.99%。

摩通減持領展（0823）、小鵬（9868）至5%以下。領展收報39.2元，跌1.51%。小鵬（9868）收報30.9元，跌4.04%。

惠譽料金沙中國（1928）2026年恢復派息。收報21.95元，無升跌。

南順（0411）發盈喜，料去年下半年最多賺1.4億元。收報7.9元，升3%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見27.62元，收報27.62元，升1.62%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.84元，收報35.84元，升0.73%；新東方（9901）創52周高，見66.4元，收報65.6元，升8.07%；ASMPT（0522）創52周高，見86.85元，收報86.3元，升1.23%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.59元，收報1.59元，升1.27%；味丹國際（2317）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升20%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.335元，收報0.335元，無升跌；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見66.4元，收報65.6元，升8.07%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見48.25元，收報48.15元，升2.45%。

破底股方面

102隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見0.88元，收報0.88元，跌5.38%；時代中國（1233）低見0.195元，收報0.204元，跌5.99%；瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.66元，跌5.71%；中駿集團（1966）低見0.142元，收報0.145元，跌5.23%；海通證券（6837）低見3.48元，收報3.52元，跌0.85%；廣發証券（1776）低見7.19元，收報7.35元，跌1.74%；富智康（2038）低見0.465元，收報0.475元，跌1.04%；中教控股（0839）低見3.73元，收報3.74元，跌2.86%；中國科培（1890）低見1.12元，收報1.13元，跌3.42%；廣汽集團（2238）低見3元，收報3.05元，跌1.29%。

140隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見2.72元，收報2.75元，跌3.51%；東航（0670）低見1.82元，收報1.84元，跌3.66%；綠城服務（2869）低見2.34元，收報2.44元，升0.83%；越秀服務（6626）低見2.32元，收報2.39元，跌0.42%；新城發展（1030）低見0.94元，收報0.98元，跌2%；合生（0754）低見3.48元，收報3.55元，跌1.39%；粤海置地（0124）低見0.47元，收報0.47元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.62元，收報1.65元，跌4.62%；國泰君安（2611）低見8.25元，收報8.36元，跌0.59%；鴻騰（6088）低見0.88元，收報0.9元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，滉達富控股（1348）平上市低位0.025元，收報0.037元，升27.59%；中國海外諾信（0464）收報0.45元，升25%；Ｆ８企業（8347）收報0.065元，升22.64%；世大控股（8003）收報0.455元，升21.33%；華油能源（1251）收報0.205元，升20.59%；味丹國際（2317）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升20%；捷榮國際（2119）收報0.6元，升15.38%；國際商業結算（0147）見52周低0.045元，收報0.062元，升14.81%；IGG（0799）收報3.12元，升14.29%。

下跌異動股，包括，南方錳業（1091）創上市新低，見0.181元，收報0.191元，跌61.41%；聲揚集團（8163）創上市新低，見0.06元，收報0.061元，跌47.86%；濠亮環球（8118）創上市新低，見0.06元，收報0.08元，跌34.96%；大唐西市（0620）創上市新低，見0.215元，收報0.215元，跌30.65%；保集健康（1246）收報0.07元，跌25.53%；瑞港建設（6816）創上市新低，見0.171元，收報0.172元，跌25.22%；金輪天地控股（1232）收報0.032元，跌21.95%；麥迪森控股（8057）平上市低位0.102元，收報0.114元，跌20.28%；傳遞娛樂（1326）創上市新低，見0.022元，收報0.022元，跌18.52%；維港育馬（8377）平上市低位0.102元，收報0.102元，跌18.4%；未來數據集團（8229）收報0.49元，跌18.33%。

 

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