ZA International（眾安國際）公布一系列新春福利，讓旗下子公司（ZA Bank、ZA Insure 和 ZA Tech）同事可以過肥年之餘，更可於新年開展儲錢好習慣。
ZA Bank 在2月初推出全新活期產品「錢罌」。管理層宣布，將抽出 1 位幸運員工，獨得由公司注資的1萬元到其個人 ZA Bank「錢罌」內，祝福員工龍年伊始便「盤滿缽滿、錢罌常滿」。
另外，眾安國際今年繼續透過 ZA Bank App 向員工派發1000元電子利是，員工亦可用 App 內的「逗利是」功能，向管理層及親戚朋友拜年逗利是。
眾安國際早前曾推「射波假」及「早出晚歸」讓員工擇吉日收爐或開工。適逢龍年初五（2月14日）為情人節 ，管理層將讓香港員工多放一日假，令情人節都變成銀行假期，擇好吉日初六開工。
ZA Bank 深明企業用戶都希望照顧好員工，因此期望可於將來為企業用戶在員工福利範疇上推出優惠計劃。
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