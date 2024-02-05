德勤預測2023/24年度赤字1,172億元，因政府賣地、印花稅收入減少等，多於財政司司長早前預測的本年度赤字為544億元。對於本月底將公布的新一份財政預算案，德勤中國稅務合夥人尹佩儀建議政府寬減2023/24年度百分之一百薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限為6,000元。另提高居所貸款利息及住宅租金扣除額，最高扣除額增至每年12萬元，加幅約為20％，年期維持為二十個課稅年度。並增加托兒服務開支扣除，以每年10萬港元為上限。企業方面建議政府豁免分期繳稅附加費以減輕因財政困難而申請分期繳稅納稅人的壓力。
尹佩儀補充，面對財政赤字，令經濟活動增加是根本，不建議加稅或者更改稅制，應儘量維持香港簡單稅制及低稅率的競爭優勢。此外，她亦不建議政府繼續派發消費券。不過對坊間提出樓市全面撤辣表示不反對。
德勤中國稅務合夥人潘宗杰稱，為了維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，建議取消基金及單一家族辦公室豁免徵稅制度下的「5%附帶收入」門檻，為包括藝術品、數字資產等「合資格資產」的債權投資所得利息收入提供香港利得稅豁免。他亦建議向成立於香港的基金管理公司及單一家族辦公室，在附合某些條件下，提供稅務優惠（如利得稅減半至8.25%）。
另外，德勤中國稅務合夥人戚維之認為，政府應鼓勵企業投資以提升香港經濟動力和競爭力。她建議允許扣除最多500萬元上市費用，來鼓勵企業來港上市。並且通過給予香港地區總部8.25%的優惠稅率，及給予新設的環球貿易公司稅務優惠以推廣香港成為區域商業樞紐。此外，戚維之亦建議政府考慮完善知識產權相關稅制以推動香港的創新科技發展。
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