證監指出，應只在獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。如投資者不確定他們現正用來進行買賣的虛擬資產交易平台的監管狀態，可查核證監會的虛擬資產交易平台名單。

投資者應查核虛擬資產交易平台是否在「持牌虛擬資產交易平台名單」及「虛擬資產交易平台申請者名單」上。在「持牌虛擬資產交易平台名單」上的虛擬資產交易平台已獲證監會正式發牌。在「虛擬資產交易平台申請者名單」上的虛擬資產交易平台，包括在香港營運並已在2024年2月29日或之前向證監會提交牌照申請的虛擬資產交易平台。

如投資者用來進行買賣的虛擬資產交易平台在香港營運，並且不在「持牌虛擬資產交易平台名單」或「虛擬資產交易平台申請者名單」上，他們應在2024年5月31日之前及早作好準備，例如結束他們於這些虛擬資產交易平台的帳戶，或轉移至獲證監發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。

然而，證監會提醒公眾，在「虛擬資產交易平台申請者名單」上的申請人所提交的申請仍在處理中，會否獲批准乃屬未知之數，因此在這些平台上進行買賣存在風險。

證監會再次強烈促請投資者，應只在獲證監發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產，因為在無牌平台上進行買賣可能會令他們不受保障。

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