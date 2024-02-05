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香港PMI重返50以下 1月市場需求轉弱 新增訂單減少

標普公布香港PMI，在連續兩個月高於50後，重返50以下，由上月的51.3，降至49.9，是2023年10月後新低，當月報48.9。數據顯示，1月增長停滯，其主因在於市場需求轉弱，並對企業的採購活動和經營信心構成影響。1月新增訂單減少，連續5個月減購投入品；客戶需求放緩，供應鏈進一步受壓。

標普全球最新 PMI數據顯示，香港特區私營經濟踏入2024年，營商環境略為轉差。計及外貿出口，1月的新增訂單下跌，但企業為處理手頭訂單，於是繼續擴張經營活動。

有見及此，商家紛紛縮減採購、去化庫存，卻仍維持團隊陣容。業者既要面對成本壓力上升、供應商表現惡化，而即使看淡經營前景，也只能轉嫁部分成本。

作為單一綜合指標，標普全球1月香港特區採購經理指數(PMI®) 經季節調整後，由12月的51.3降至49.9，反映營商環境於上月景氣好轉後，當月變化不大。

今年首月，香港特區私營企業新接的業務量較上月減少。不論本地，還是海外或來自內地的訂單，都因經濟放緩而導致銷情下滑，當中以面向海外和內地買家的業務最受影響，跌幅比上月擴大，大致反映市場需求的疲弱情況。

不過，業者繼續在新年開局增產，但擴張幅度不大。綜合而言，香港特區私營企業1月積壓的工作量已連續4個月下降。

有見於新增訂單減少，企業於是在1月連續5個月減購投入品。調查資料也透露，業者在需求降溫時期，對存貨水平顯得謹慎，故轉而加以去化。

就業方面，則因產能壓力減輕，促使職位增長停頓。總的來說，1月離職的僱員人數與新聘的兼職數量相若，因此企業的整體員工人數維持不變。

最新調查數據顯示，雖然客戶需求放緩，但供應鏈卻進一步受壓。多家企業表示，供應商出現航運延誤，目前已連續兩月延期交付，延宕程度也比上月嚴重。此外，運輸及原材料價格上漲，帶動了採購價格向上，令1月的整體投入成本攀升。企業雖在1月繼續向客戶轉嫁成本，但礙於需求走弱，因此產出的價格升幅有限。

新年伊始，香港特區私營企業的營商情緒未見好轉。由於憂慮經濟不穩，又恐白熱化的競爭影響銷情，因此商家更加看淡前景。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「首份2024年有關香港特區私營經濟的PMI數據顯示，1月增長停滯，其主因在於市場需求轉弱，並對企業的採購活動和經營信心構成影響。

此外，供應商表現倒退，加上成本壓力上升，這些供應鏈問題都影響了公司的經營表現。為處理手頭訂單，企業雖然繼續增產，並保持團隊陣容，但積壓工作量已進一步萎縮；因此，重燃需求以催谷新一輪增長，毋疑至為重要」。

 

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