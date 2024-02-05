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美元強、內地數據弱 港股連跌兩日 恒指跌23點 成交近3周低

聯儲局主席鮑威爾重申不太可能有信心在3月減息，美元指數重上104.1見近兩個月最強，美債2年期債息見1個月高，美期亞股普遍向下，深成曾見4年最大跌幅及5年新低，午後一度收窄跌幅，恒指亦曾倒升並見日內高位，不過其後A股重拾跌勢，港股亦轉跌收市，連跌第二日，國指見逾一周低，大市成交近3周低，北水轉流入，南水續流入。

內地和香港今日亦公布PMI，香港跌穿50，而內地服務業、綜合PMI亦見兩個月低，唯處於擴張水平，服務業收費價格21個月來首次下降，是通縮環境下不樂見的，企業仍樂觀及看好前景，樂觀度降至3個月低點。

恒指今早低開196點，高位升136點，低位跌196點，高低波幅333點。金融、信息技術、地產、實業股推低大市。上升股份比例為20.75%，下跌為42.3%，無升跌為36.93%。

恒指收市跌23點或0.15%，報15510點，大市成交金額947億元，較上日減少8.18%，是1月16日844.13億元成交後最少；國指跌1點或0.03%，報5217點。恒生科技指數收報3038點，跌0.17%。

藍籌股成交金額424.99億元，佔大市成交44.87%；科指成份股成交金額201.4億元，佔大市成交21.26%；國指成份股成交金額323.4億元，佔大市成交34.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.68%，至97.09億元，佔大市成交10.73%。牛熊證成交金額41.19億元，減少24.78%；窩輪成交金額55.9億元，增加3.63%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，52隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升3.1%，收報17.3元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.14%，收報8.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）見52周低61.1元，收報65.05元，升2.85%；跌幅最大的是閱文（0772）見52周低20.75元，收報21元，跌9.68%。

恒指受制於10天線(15729.36點)。科指受制於10天線(3138.31點)。

北水南下合計淨流入39.02億元，終止連續5日流出，淨流入金額是1月26日53.23億元後最多。。南水北上合計淨流入12.11億元人民幣，較上日減少48.69%，連續第5日流入，累計流入117.41億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.27%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見15336.86點，是1月23日14994.37點後最低。收市報15510.01點，是1月31日後收市新低，當日報15485.07點。連跌2日，累計跌56.2點，對上一次連跌2日是1月31日。

科指曾跌最多1.85%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見2987.68點，是1月31日2984.9點後最低。收市報3038.84點，是1月31日後收市新低，當日報3005.8點。連跌2日，累計跌27.11點，對上一次連跌2日是1月31日。

國指曾跌最多1.46%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見5142.82點，是1月23日5011.18點後最低。收市報5217.36點，是1月31日後收市新低，當日報5194.04點。連跌2日，累計跌6.12點，對上一次連跌2日是1月31日。

午後消息股表現

361度（1361）發盈喜 料全年多賺不少於25%。收報3.49元，升0.58%。

融創（1918）據報超過90個項目入圍「白名單」。收報1.09元，跌0.91%。

生力啤（0236）委陳永強為執董兼董事總經理。收報0.86元，無升跌。

小米汽車SU7未上市已發生撞車意外 右車頭燈被撞爛。小米（1810）收報12.12元，跌0.66%。

今早及隔晚消息股表現

高鑫零售（6808）曾升33% 傳阿里擬出售資產。收報1.1元，升10%。

人瑞人才（6919）發盈喜，料全年虧轉盈賺最多4500萬人民幣。收報4.57元，跌0.22%。

中國新城鎮發展（1278）發盈喜料去年净利潤按年增逾19倍。收報0.062元，升3.33%。

九毛九（9922）旗下品牌太二及山外面，本周六起於指定區域開放加盟。平上市低位4.47元，收報4.5元，跌1.1%。

長和（0001）旗下Wind Tre收購網絡批發商Opnet SpA未透露作價。收報40.55元，跌0.25%。

藥明康德（2359）再澄清不會收集人類基因數據，沒與政府或軍事組織有關聯。收報45.45元，升4%。

碧桂園（2007）：逾30個項目獲批入「白名單」，將獲融資。平上市低位0.61元，收報0.62元，無升跌。

騰訊（0700）去年反舞弊，解僱逾120人。收報279.6元，升0.07%。

江山控股（0295）持錦州銀行1億股內資股，擬考慮是否接納收購及出售。創上市新低，見0.018元，收報0.019元，跌5%。

美圖（1357）逾3億元收購站酷網，現金加新股。收報2.31元，升0.87%。

恒大汽車（0708）與紐頓暫停磋商修訂擬議交易條款。收報0.235元，跌1.26%。

阿里巴巴（9988）或尋求出售盒馬鮮生及大潤發。收報70.65元，跌0.07%。

捷榮國際（2119）考慮派付特別股息。收報0.59元，升13.46%。

IGG（0799）盈喜料去年虧轉盈賺7000萬元。收報2.95元，升8.06%。

TVB（0511）兩名行政人員被捕兼遭解僱。TVB兩員工張繼序和張惠兒被警方扣查，涉不誠實取用電腦。收報2.98元，跌1.65%。

摩通減持領展（0823）、小鵬（9868）至5%以下。領展收報39.3元，跌1.26%。小鵬（9868）收報31.4元，跌2.48%。

惠譽料金沙中國（1928）2026年恢復派息。收報22元，升0.23%。

南順（0411）發盈喜，料去年下半年最多賺1.4億元。收報7.9元，升3%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見27.64元，收報27.62元，升1.62%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見68.9元，收報68.9元，升0.88%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8687.75元，收報8687.75元，升0.06%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1128元，收報1128元，升0.49%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.86元，收報35.84元，升0.73%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1110.3元，收報1110.3元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見545.65元，收報545.65元，升0.08%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.576元，收報4.576元，升0.57%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.85元，收報16.85元，升0.6%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.532元，收報3.532元，升1.61%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見42.78元，收報42.78元，升0.85%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見119元，收報119元，升0.42%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見120.2元，收報120.2元，升0.04%；新東方（9901）創52周高，見66.4元，收報64.85元，升6.84%；ASMPT（0522）創52周高，見87.4元，收報86.15元，升1.06%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.62元，收報1.59元，升1.27%；康大食品（0834）創52周高，見0.5元，收報0.495元，升1.02%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，無升跌。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見48.5元，收報47.6元，升1.28%；電能實業（0006）創52周高，見46.8元，收報46.4元，升0.22%。

破底股方面

111隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見0.88元，收報0.88元，跌5.38%；中駿商管（0606）低見0.415元，收報0.45元，無升跌；時代中國（1233）低見0.195元，收報0.21元，跌3.23%；瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.69元，跌1.43%；中駿集團（1966）低見0.142元，收報0.152元，跌0.65%；海通證券（6837）低見3.48元，收報3.5元，跌1.41%；廣發証券（1776）低見7.19元，收報7.3元，跌2.41%；富智康（2038）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；中教控股（0839）低見3.73元，收報3.79元，跌1.56%；中國科培（1890）低見1.12元，收報1.14元，跌2.56%。

142隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見2.72元，收報2.77元，跌2.81%；東航（0670）低見1.82元，收報1.85元，跌3.14%；綠城服務（2869）低見2.34元，收報2.45元，升1.24%；越秀服務（6626）低見2.32元，收報2.38元，跌0.83%；新城發展（1030）低見0.94元，收報0.97元，跌3%；合生（0754）低見3.48元，收報3.58元，跌0.56%；佳寧娜（0126）低見0.216元，收報0.238元，升0.42%；粤海置地（0124）低見0.44元，收報0.465元，跌1.06%；中海宏洋（0081）低見1.62元，收報1.67元，跌3.47%；國泰君安（2611）低見8.25元，收報8.29元，跌1.43%。

異動股

上升異動股，包括，協同通信（1613）收報0.61元，升28.42%；中國海外諾信（0464）收報0.45元，升25%；Ｆ８企業（8347）收報0.065元，升22.64%；恆都集團（0725）見52周低0.46元，收報0.6元，升20%；天利控股集團（0117）收報0.39元，升18.18%；味丹國際（2317）創52周高，見0.6元，收報0.59元，升18%；高雅光學（0907）見52周低0.1元，收報0.12元，升17.65%；滉達富控股（1348）平上市低位0.025元，收報0.034元，升17.24%。

下跌異動股，包括，南方錳業（1091）創上市新低，見0.181元，收報0.196元，跌60.4%；聲揚集團（8163）創上市新低，見0.06元，收報0.063元，跌46.15%；澳能建設（1183）創上市新低，見0.17元，收報0.179元，跌37.19%；保集健康（1246）收報0.065元，跌30.85%；聯洋智能控股（1561）創上市新低，見0.123元，收報0.124元，跌29.14%；遠東控股國際（0036）創上市新低，見0.054元，收報0.056元，跌27.27%；濠亮環球（8118）創上市新低，見0.06元，收報0.091元，跌26.02%；大灣區聚變力量（1189）創上市新低，見0.028元，收報0.037元，跌26%；ALCO HOLDINGS（0328）收報2元，跌25.93%；國華（0370）收報0.125元，跌22.84%；北青傳媒（1000）收報0.31元，跌22.5%。

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