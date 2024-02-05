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周大福要求罷免佐丹奴CEO劉國權

服裝股佐丹奴（0709）在2022年獲大股東周大福控股提全購失敗後，據佐丹奴今日公布，周大福控股旗下的Sino Wealth International Limited已要求罷免劉國權的董事職務，並要求在可行的情況下盡快實行罷免或終止劉國權的行政總裁職務。劉國權現為公司執董、主席兼行政總裁。

同時，周大福控股提出召開股東特別大會，要求委任新世界發展（0017）執董、周大福珠寶（1929）副主席兼執董的鄭志雯及鄭志雯胞弟、現任新創建（0659）執董鄭志亮為佐丹奴非執董。

另外，周大福控股又提出委任CURRIE, Colin Melville Kennedy為佐丹奴執行董事，並要求自通過有關決議案後，委任CURRIE, Colin Melville Kennedy擔任新任行政總裁。另外，周大福控股又提出委任黃偉德為公司獨立非執行董事。

股東特別大會應於遞呈該要求後兩個月內舉行。佐丹奴指，董事會正就應採取的適當行動尋求法律意見。在獲得有關遞呈通知內容的必要意見後，董事會將根據公司細則及適用法律、規則和規例的條文行事。

佐丹奴2022年中公布，獲大股東鄭家純家族旗下周大福控股提全購，要約價為每股1.88元，較停牌前股價溢價約18.2%，涉資最高25.6億元。當時曾被佐丹奴第二大股東、獨立股評人David Webb高調反對要約，呼籲股東拒絕鄭家的賤價收購，更斥資近千萬元掃貨增持。當時集團包括主席劉國權及執董陳嘉緯亦表態沒有套現需要，因此不會接納要約。

最終，周大福控股提全購的要約未獲通過，其後周大福代理人有限公司發言人表示，向佐丹奴提出的收購要約作價公平合理，並且獲得其獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。

發言人又指，雖然是次收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行，但公司會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。