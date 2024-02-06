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恒指高開31點 阿里巴巴漲逾3%冠藍籌 黑石擬收購 歐舒丹開市飈7%

內地證監會表示，嚴懲操縱市場做空，引導證券公司透過延長追保時間、動態下調平倉線。恒指今早高開31點或0.21%，報15541點，大市成交金額11億元；國指今早高開13點或0.27%，報5230點。恒生科技指數開市報3050點，升0.38%。

大型科技股個別發展，「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升3.04%，報72.8元，為升幅最多的藍籌；騰訊（0700）升0.07%，報279.8元；美團（3690）跌0.54%，報64.7元；小米（1810）無升跌，報12.12元；京東（9618）開市報87.15元，升1.28%；網易（9999）開市報159.4元，升1.21%。

美股特斯拉大跌，本港汽車股亦受累，「蔚小理」受壓。蔚來（9866）創上市新低，見42元，跌3.67%；理想汽車（2015）開市報110.3元，跌0.63%；小鵬（9868）開市報30.8元，跌1.91%。

醫療美容股上漲明顯，雍禾醫療（2279）開市報1.84元，升11.52%。另外電報道，黑石集團正在考慮收購護膚品公司歐舒丹（0973）。歐舒丹開市急升，開報28元，升7.69%。

周大福要求罷免佐丹奴（0709）CEO劉國權，佐丹奴開市報1.9元，跌6.86%。

中海外（0688）表現最弱，開市跌2.4%，報11.38元。

 

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