內地證監會表示，嚴懲操縱市場做空，引導證券公司透過延長追保時間、動態下調平倉線。恒指今早高開31點或0.21%，報15541點，大市成交金額11億元；國指今早高開13點或0.27%，報5230點。恒生科技指數開市報3050點，升0.38%。