第四季肯德基同店銷售增3%，市場預期為增3.03%；必勝客同店銷售增6%，市場預期為增4.7%。收入24.9億美元，按年增19%，高過預期為23.3億美元。餐廳利潤率10.7%，上年同期10.4%，預期為增9.6%；分店數目14644，按年增13%，預期為14566，當中肯德基餐廳數目10296，按年增13%，預期為10248，必勝客餐廳數目3312，按年增14%，預期為3349。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，「2023 年對百勝中國來說是關鍵的一年。我們不僅在疫情期間展現了韌性，我們也把握住了中國疫情開放所帶來的機遇。 2023 年我們系統銷售額增長 21%，跑贏行業並創下收入和利潤的新高。2023 全年我們的現金股息和股票回購創下分拆上市以來的最高記錄。展望未來，我們十分看好中國市場廣闊的增長機遇。目前我們僅服務了中國人口的三分之一，我們的雄心是到 2026 年服務中國一半的人口。目前我們超過一半的新店佈局在低線城市，以滿足這些地區長期消費升級帶來的需求。憑藉創新的產品、引人入勝的活動和拓寬的價格帶，我們持續擴大目標市場並在各線城市獲得銷售增量。利用我們獨特的優勢, 包括在中國市場深深扎根的品牌、卓越的靈活性和強大的營運執行力，我們已做好準備實現 2024至 2026 年的增長目標，並透過增加現金股息和加大股票回購為股東創造豐厚的回報」。