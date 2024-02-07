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港股ADR升140點 夜期高水137點 美期跌 亞股個別發展

美股向上，港股ADR升140點或0.86%，報16276點，即月恒指夜期升94點，報16274點，夜期高水137點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.55%，折合報295.3元；阿里巴巴（9988）升0.65%，折合報76.5元；美團（3690）升2.23%，折合報70.79元；匯控（0005）升1.4%，折合報62.57元；建行（0939）升0.41%，折合報4.78元。

道期現跌0.044%；標期現跌0.04%；納期現跌0.04%。日本東證指數現跌0%；韓國KOSPI指數現升0.88%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.68%。

VIX指數隔晚跌4.46%或0.61點，報13.06點。

紐油現升0.17%或0.12美元，報73.44美元；布油現升0.76%或0.6美元，報78.59美元；金價現跌0.03%或0.62美元，報2035.52美元；LME 銅期貨隔晚升0.5%或42.5美元，報8402美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0039厘，報4.1039厘。

今日焦點股份可留意：

百勝中國（9987）第四季多賺81%，同店銷售升4%勝預期，增派息至0.16美元。

中芯國際（0981）去年盈利削逾半至9億美元。

富力（2777）賣倫敦「九榆樹」住宅酒店項予張松橋，後者孭起富力62.5億元債。

長和（0001）出資4.85億歐元收購意國無線寬頻商OpNet股權。

永安國際（0289）料去年扭虧為盈賺1.2億。

黎瑞剛申報在洪九果品（6689）持股攤薄至5.1%。

新城發展（1030）上月合約銷售額跌36%。

阿里旗下淘寶中國減持快狗打車（2246）至低於5%披露門檻。

摩通削美團目標價至67元，維持「中性」評級。

思捷（0330）發盈警，料去年虧損擴大至19億。

舜宇光學（2382）上月車載鏡頭按年升三成至1205萬件，按月升逾倍半。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按年升逾九成，主要因智能手機市場需求回升。

 

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