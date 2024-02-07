恒指今早高開145點或0.91%，報16282點，大市成交金額25億元；國指今早高開34點或0.63%，報5507點。恒生科技指數開市報3269點，升0.78%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.31%，下跌為3.13%，無升跌為85.55%。