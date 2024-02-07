恒指今早高開145點或0.91%，報16282點，大市成交金額25億元；國指今早高開34點或0.63%，報5507點。恒生科技指數開市報3269點，升0.78%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.31%，下跌為3.13%，無升跌為85.55%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中移動（0941）、工行（1398）、中石化（0386）拖累大市。
藍籌52隻升，19隻下跌，11隻無升跌。藥明生物（2269）升7.38%，報19.5元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌5%，報12.16元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，4隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報5.82元，升6.79%；跌幅最大的是中芯國際（0981）開市報14.94元，跌2.61%。
恒指升穿50天線(16273.92點)。科指續高於10天線(3146.71點)、20天線(3205.06點)。
歐舒丹（0973）股東Butler Hall Capital：支持每股45至70元。開市報27.75元，跌0.18%。
包凡失聯 彭博社：職員流失 對手有意收購。華興資本（1911）停牌。
百勝中國（9987）第四季多賺81%，同店銷售升4%勝預期，增派息至0.16美元。開市報333.4元，升14.97%。
中芯國際（0981）去年盈利削逾半至9億美元。開市報14.94元，跌2.61%。
富力（2777）賣倫敦「九榆樹」住宅酒店項予張松橋，後者孭起富力62.5億元債。開市報1.07元，升4.9%。
長和（0001）出資4.85億歐元收購意國無線寬頻商OpNet股權。開市報41.85元，升1.09%。
永安國際（0289）料去年扭虧為盈賺1.2億。無成交，報11.7元。
黎瑞剛申報在洪九果品（6689）持股攤薄至5.1%。無成交，報4.03元。
新城發展（1030）上月合約銷售額跌36%。開市報1.05元，升0.96%。
阿里旗下淘寶中國減持快狗打車（2246）至低於5%披露門檻。無成交，報0.36元。
摩通削美團（3690）目標價至67元，維持「中性」評級。開市報70.3元，升1.52%。
思捷（0330）發盈警，料去年虧損擴大至19億。開市報0.295元，跌4.84%。
舜宇光學（2382）上月車載鏡頭按年升三成至1205萬件，按月升逾倍半。開市報49.25元，升1.65%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按年升逾九成，主要因智能手機市場需求回升。無成交，報2.69元。
破頂股包括，ASMPT（0522）創52周高，見88元，開市報88元，升0.34%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.59元，開市報5.59元，升0.36%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.6元，開市報3.6元，升0.56%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.82元，開市報6.82元，升0.89%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見9.35元，開市報9.35元，升0.54%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.84元，開市報7.8元，升0.06%。
1隻股份創上市新低，包括快餐帝國（1843）低見0.17元，開市報0.17元，跌2.86%。
異動股
上升異動股，包括，百勝中國（9987）開市報333.4元，升14.97%；中國紅包（8316）開市報0.195元，升14.71%；港龍中國地產（6968）開市報0.174元，升12.99%；卓航控股（1865）開市報0.045元，升12.5%；新時代能源（0166）開市報0.074元，升12.12%；普拉達（1913）開市報52元，升9.01%；彩生活（1778）開市報0.26元，升8.79%；帝王實業控股（1950）開市報0.194元，升8.38%；艾德韋宣集團（9919）開市報1.14元，升7.55%。
下跌異動股，包括，中達集團控股（0139）開市報0.012元，跌7.69%；翰森製藥（3692）開市報12.16元，跌5%；思捷環球（0330）開市報0.295元，跌4.84%；東江環保（0895）開市報1.58元，跌4.24%；官醞控股（8513）開市報0.186元，跌4.12%；新東方（9901）開市報63.3元，跌3.51%；DYNAM JAPAN（6889）開市報4.13元，跌3.28%；金融壹賬通（6638）平上市低位0.6元，開市報0.6元，跌3.23%；再鼎醫藥（9688）開市報17.12元，跌3.17%。
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