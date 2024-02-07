根據中國房地產行業研究平台「貝殼研究院」數據顯示，中國40個重點城市租賃成交中，去年35歲以上的租客佔比逾35%，較2021年上升4.9個百分點，佔比較25歲以下更多，這種趨勢在中國的一線城市中更加明顯。

中國新媒體平台「冰川思想庫」的文章指出，在社交平台上，「35歲賣房攜全家租房」、「中年租房大改造」等文章愈來愈多，主要是現實壓力和尷尬，令中年人承受極大壓力，不少人經過計算，發現把房產賣掉後，不但能獲得一大筆現金，還消除未來的還貸款壓力。

文章指，對於這些人來說，將原先還貸款的錢拿來當租金，不但可租到比之前居住條件更好的房子，賣房獲得的現金，還可在未來幾年為全家生活提供一定保障，減緩經濟上的焦慮。

內地一線城市的二手樓價連跌三個月，令近幾年不少在一線城市買樓的人，因樓價蒸發不少而感憂心，擔心二手價市繼續冷清，樓齡會愈來愈老，不如盡早賣樓止蝕。

文章又指，隨着「人口老化」及「少子化」社會的到來，內房交易市場的供求關係亦逐漸出現轉變，而且在經濟不確定的當下，持有現金所帶來的安全感比磚頭更高。

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