港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連跌，升2.48點子至4.52875%，是2月2日後最高，當日報4.54929%。
港元現報7.8212元升值14點子，曾貶值最多5點子，報7.8231元，亦曾升值最多28點子，報7.8198元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升14.92點子至4.12429%，是1月31日後最高；1星期HIBOR升17.35點子至4.37387%，是1月19日後最高；2星期HIBOR升12.8點子至4.44333%，是1月23日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.02點子至4.67083%；6個月期HIBOR無升跌報4.69161%；12個月期HIBOR無升跌報4.69089%。
美元指數現報104.092貶值0.121點或0.12%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43697%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9243%，連續4日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。
對上一次連續4日擴闊，是2024年1月15日，當日利差報-0.6909%。
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