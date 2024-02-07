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恒指半日跌11點 科指跌0.8% 百勝中國升14%

A股延續撐市升勢，不過港股則先升後跌。恒指今早高開145點，高位升271點，低位跌19點，高低波幅291點。非必需消費品、通訊服務、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為23.45%，下跌為24.7%，無升跌為51.84%。

恒指半日跌11點或0.07%，報16124點，大市成交金額605億元；國指跌39點或0.71%，報5434點。恒生科技指數收報3216點，跌0.83%。

藍籌股成交金額302.07億元，佔大市成交49.92%；科指成份股成交金額159.71億元，佔大市成交26.39%；國指成份股成交金額241.82億元，佔大市成交39.97%。

24隻雙櫃台股，總成交0.17億元人民幣，相當於約0.19億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.26%，至84.39億元，佔大市成交13.94%。牛熊證成交金額38.04億元，減少24.14%；窩輪成交金額46.35億元，減少22.52%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌37隻升，44隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升7.27%，收報19.48元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌6.78%，收報14.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報3.19元，升5.28%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報14.24元，跌9.07%。

恒指跌穿20天線(15756.14點)。科指下試20天線(3202.44點)。

北水南下合計淨流入20.06億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入21.37億元人民幣，較上日減少83.05%，連續第7日流入，累計流入264.83億元。

歐舒丹（0973）股東Butler Hall Capital：支持每股45至70元。收報27.9元，升0.36%。

包凡失聯 彭博社：職員流失 對手有意收購。華興資本（1911）停牌。

百勝中國（9987）第四季多賺81%，同店銷售升4%勝預期，增派息至0.16美元。收報332元，升14.48%。

中芯國際（0981）去年盈利削逾半至9億美元。收報14.3元，跌6.78%。

富力（2777）賣倫敦「九榆樹」住宅酒店項予張松橋，後者孭起富力62.5億元債。收報1元，跌1.96%。

長和（0001）出資4.85億歐元收購意國無線寬頻商OpNet股權。收報41.5元，升0.24%。

永安國際（0289）料去年扭虧為盈賺1.2億。收報12元，升2.56%。

黎瑞剛申報在洪九果品（6689）持股攤薄至5.1%。收報4.02元，跌0.25%。

新城發展（1030）上月合約銷售額跌36%。收報1.03元，跌0.96%。

阿里旗下淘寶中國減持快狗打車（2246）至低於5%披露門檻。收報0.36元，無升跌。

摩通削美團（3690）目標價至67元，維持「中性」評級。收報68.7元，跌0.79%。

思捷（0330）發盈警，料去年虧損擴大至19億。創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌19.35%。

舜宇光學（2382）上月車載鏡頭按年升三成至1205萬件，按月升逾倍半。收報50.65元，升4.54%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按年升逾九成，主要因智能手機市場需求回升。收報2.91元，升8.18%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見38.75元，收報38.6元，升1.05%；上美股份（2145）創上市新高，見40.5元，收報39.45元，升3.82%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1128.5元，收報1128.5元，升0.18%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.34元，收報10.96元，無升跌；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.5元，收報25.4元，升1.6%；ASMPT（0522）創52周高，見88.4元，收報87.35元，跌0.4%；電能實業（0006）創52周高，見47.15元，收報46.8元，升0.21%；神華（1088） 創52周高，見30.65元，收報30.2元，升0.67%；神華（1088）創52周高，見30.65元，收報30.2元，升0.67%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.01元，收報5.86元，升5.21%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見47.15元，收報46.8元，升0.21%；神華（1088） 創52周高，見30.65元，收報30.2元，升0.67%；神華（1088）創52周高，見30.65元，收報30.2元，升0.67%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.096元，收報0.108元，跌0.92%；有線（1097）低見0.03元，收報0.032元，無升跌；飛道旅遊科技（8069）低見0.046元，收報0.049元，跌2%；新威國際（0058）低見0.069元，收報0.069元，跌4.17%；思捷環球（0330）低見0.25元，收報0.25元，跌19.35%；聯華超市（0980）低見0.22元，收報0.228元，跌8.8%；富匯國際集團控股（1034）低見0.138元，收報0.138元，跌10.39%；中華國際（1064）低見0.053元，收報0.053元，跌20.9%；南方錳業（1091）低見0.165元，收報0.178元，升2.89%；有線寬頻（1097）低見0.03元，收報0.032元，無升跌。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海置地（0124）低見0.43元，收報0.44元，無升跌；綠科科技國際（0195）低見0.255元，收報0.255元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；湯臣集團（0258）低見1.42元，收報1.49元，無升跌；芯成科技（0365）低見0.155元，收報0.155元，跌14.36%；京基智慧文化（0550）低見0.176元，收報0.21元，跌2.78%；大眾金融控股（0626）低見1.24元，收報1.24元，跌0.8%；中國唐商（0674）低見0.066元，收報0.066元，跌10.81%；利亞零售（0831）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；東江環保（0895）低見1.5元，收報1.61元，跌2.42%。

異動股

上升異動股，包括，華滋國際海洋（2258）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升47.06%；巨星醫療控股（2393）收報0.029元，升45%；智美體育（1661）創52周高，見0.145元，收報0.124元，升34.78%；佳辰控股（1937）收報0.265元，升33.84%；泰和小貸（1915）收報0.6元，升20%；中寶新材（2439）收報0.37元，升19.35%；中國寶力科技（0164）收報0.68元，升19.3%；僑雄國際（0381）收報0.19元，升18.75%；富銀融資股份（8452）收報0.35元，升18.64%；首控集團（1269）收報0.045元，升18.42%。

下跌異動股，包括，遠見控股（0862）平上市低位0.025元，收報0.025元，跌21.88%；中華國際（1064）創上市新低，見0.053元，收報0.053元，跌20.9%；首都創投（2324）收報0.094元，跌20.34%；潤華服務（2455）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌20%；思捷環球（0330）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌19.35%；長城天下（0524）收報0.22元，跌18.52%；天利控股集團（0117）收報0.32元，跌17.95%；博耳電力（1685）創上市新低，見0.141元，收報0.155元，跌17.11%；榮陽實業（2078）平上市低位0.075元，收報0.08元，跌15.79%；豐展控股（1826）收報0.038元，跌15.56%；匯聯金融服務（8030）收報0.5元，跌15.25%。

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