【13:03】據內媒報道，抖音集團CEO張楠已辭任，未來將把精力聚焦在剪映的發展上。字節跳動CEO梁汝波表示，感謝張楠過去帶領中國信息平台業務做出的貢獻和突破，期待她在新崗位上再接再厲。據悉，張楠會繼續向梁汝波彙報。

報道指，接近抖音集團人士表示，隨著各項業務趨近成熟，張楠辭任後，公司沒有新設CEO的計劃，集團業務將由抖音負責人韓尚佑、番茄小說及今日頭條負責人張超、抖音電商負責人魏雯雯、抖音生活服務負責人浦燕子以及抖音廣告業務負責人趙修影分別負責。韓尚佑作為抖音總裁，會協同所有與抖音相關的主營業務。

據報，張楠在個人朋友圈中表示，2024年是她加入公司的第十年，希望在下一個十年再折騰一些熱愛的事情，跟著這個AI時代一起成長。張楠在2014 年加入字節跳動，曾是一名創業者。2016 年她帶領團隊，從0 到 1 推出了抖音等產品。2018 年，抖音成為中國最受歡迎的短視頻產品之一。2020年，張楠出任抖音集團CEO。

報道引述接近剪映的人士透露，過去一年，張楠已經把絕大多數精力傾斜到剪映相關業務上，並親自帶隊尋求在AI輔助創作上有所突破，即將推出一個AI生圖和視頻的產品。公開信息顯示，過去三年里剪映相關產品高速發展，截至2021年，剪映的月活用戶已經突破1億，是國內最大的移動視頻編輯產品。

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