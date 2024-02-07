一田發言人指，一田一向定期審視業務概況，並根據未來的發展方向，適度調整各分店的布局，未來會繼續物色開設新店的可能性。

據一田新聞稿指，今年將斥資數千萬港元在第二季連開兩店，令總分店數目增至15間。上述提到的兩間全新分店分別位於白石角（Silicon Hill）及屯門（Novo Land），暫定於今年5月正式開幕。兩間分店各佔地約4,000至5,000平方呎，同屬一田超市系列。

為調整業務發展，一田屯門店及觀塘店今年亦會進行優化工程。屯門店將於2月21日起開啟工程，暫定將於4月下旬完成；觀塘店則將於3月11日起開啟工程，暫定將於5月下旬竣工。優化工程進行期間，兩所分店將如常營業。工程完成後，兩間分店將重新規劃其店內貨品布局，為顧客提供不一樣的日式生活購物體驗。

一田發言人表示，公司一向定期審視業務概況，並根據未來的發展方向，適度調整各分店的布局。一田今年着力發展超市陣容，同時就旗下分店進行不同程度的優化工程，以配合集團整體發展方向，同時滿足市場所需。一田未來會繼續物色開設新店的可能性，同時會持續推動專業化管理、數碼化及可持續發展等範疇。

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