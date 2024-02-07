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Dash Living夥保德信房地產購上環酒店

亞洲共居品牌Dash Living公布，與保德信房地產（PGIM Real Estate）成立了第二家合資企業，並完成收購The Sheung Wan by Ovolo，是雙方繼聯營的Dash Living on Hollywood於2023年12月開業後，再次加強彼此的合作關係。新項目使合資公司的投資組合在香港頂級核心商業區的3分鐘步程生活圈內已擁有超過200個住宅單位，從而創造營運協同效應，推動投資者回報。 

The Sheung Wan by Ovolo是一家擁有56間客房的現代化酒店，位於核心區域上環，自2021年3月起由奧華酒店(Ovolo)和Dash Living共同管理，使公司對該資產酒店營運的複雜的營運性有更深入的了解。 The Sheung Wan by Ovolo即將改建為Dash Living on Queen's，成為最近推出的共居住宅Dash Living on Hollywood的擴充，兩個項目相距3分鐘步程。

是次收購是Dash Living和保德信房地產合作的第二間共享居住合資企業。公司指，隨著遊客和商務旅客重返香港，短期租賃迎來迅速復蘇，而Dash Living的長期租賃業務則能透過低成本技術為資產帶來穩定回報，讓雙方在長短期混合租賃的擴大合作上迎來最佳時機。 

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