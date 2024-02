The Sheung Wan by Ovolo是一家擁有56間客房的現代化酒店,位於核心區域上環,自2021年3月起由奧華酒店(Ovolo)和Dash Living共同管理,使公司對該資產酒店營運的複雜的營運性有更深入的了解。 The Sheung Wan by Ovolo即將改建為Dash Living on Queen's,成為最近推出的共居住宅Dash Living on Hollywood的擴充,兩個項目相距3分鐘步程。

是次收購是Dash Living和保德信房地產合作的第二間共享居住合資企業。公司指,隨著遊客和商務旅客重返香港,短期租賃迎來迅速復蘇,而Dash Living的長期租賃業務則能透過低成本技術為資產帶來穩定回報,讓雙方在長短期混合租賃的擴大合作上迎來最佳時機。

