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星展香港去年多賺12% 料息口於上半年維持高企

星展香港公布去年全年業績，星展北亞區主管及星展銀行（香港）行政總裁龐華毅表示，該行於去年純利升至92億元，按年升12%，同時2020至2023年的複合年均增長率（CAGR）達20%。龐華毅續指，由於環球息口高企、中國內地利率較本地低，以及經濟復蘇緩慢，令該行去年整體貸款額為3980億元，按年跌7%，他提到去年為過去幾十年來，首年其貸款額錄得跌幅。

龐華毅指出，星展香港去年總收入為187億元，按年升13%。其增長主要受惠於淨息差擴大44點子至1.91厘，帶動淨利息收入按年增21%至126億元。

存款方面，星展銀行（香港）董事總經理兼財務總監陳立珊表示，存款按年維持穩定，去年為4630億元，而因息口上升、客戶偏好將資金做定存，令星展香港去年活期及儲蓄存款（CASA）比率達53%，較2022年跌5個百分點。

貸款質素方面，陳立珊表示去年不良貸款比率為1.03%，按年跌0.04個百分點。而星展香港去年特殊撥備增加至7.95億元，陳立珊解釋其增加主要因企業客戶；龐華毅提到，內房敞口佔該行的貸款組合約7%，該行因應遠洋（3377）及世茂（0813）的敞口而增加其撥備，但龐華毅強調該行貸款組合主要為背景好的國企（SOE）和私企。

龐華毅解釋，該行貸款於去年受壓，因中國內地與香港息差大，中國內地的利率較低，令過往於香港進行貸款的大型中國公司，轉移至於中國內地貸款，避免高息環境及減低借貸成本；他展望，貸款於今年上半年仍持續受壓，期望今年下半年其貸款能進一步復蘇。

陳立珊亦指，預期美國於今年下半年開始減息，共減息5次，料息口於上半年維持高企，而因中國內地及香港息差擴闊，預計貸款方面會於上半年持續受壓，待下半年減息才有所改善。

 

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