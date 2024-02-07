內地出手撐市，多隻內地ETF成交上升，華夏、嘉實的滬深300ETF成交齊齊創歷史新高，華泰柏瑞、易方達滬深300ETF成交額，均創逾兩周最大，A股受刺激而上升，成交額亦是今年首次破1萬億元。不過，港股未有跟隨，市場有聲音反而在歡呼聲尋找基本因素支持，觀望如何應對一直憂慮的問題，內房股下跌，中海外（0688）收報11.5元，跌5.89%。科指亦曾跌最多2.21%，是1月31日後最大跌幅。南北水齊齊流入，雙櫃台股佔大市成交比率見逾兩周低。
恒指今早高開145點，高位升271點，低位跌101點，高低波幅373點。非必需消費品、信息技術、能源、地產股推低大市。上升股份比例為27.25%，下跌為32.81%，無升跌為39.93%。
恒指收市跌54點或0.34%，報16081點，大市成交金額1036億元，較上日減少19.06%；國指跌52點或0.95%，報5421點。恒生科技指數收報3190點，跌1.64%。
藍籌股成交金額553.6億元，佔大市成交53.43%；科指成份股成交金額300.05億元，佔大市成交28.96%；國指成份股成交金額447.07億元，佔大市成交43.15%。
24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.0419%，是1月18日後新低，當日為0.0361%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.02%，至98.96億元，佔大市成交9.54%。牛熊證成交金額46.81億元，減少6.65%；窩輪成交金額52.14億元，減少12.84%。
阿里巴巴（9988）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。
藍籌27隻升，50隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升5.62%，收報19.18元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌7.95%，收報14.12元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報3.18元，升4.95%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）見52周低13.8元，收報13.86元，跌11.49%。
恒指20天線(15753.99點)得而復失。科指失守20天線(3201.13點)。
北水南下合計淨流入23.54億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入16.84億元人民幣，較上日減少86.64%，連續第7日流入，累計流入260.29億元。
比亞迪（1211）與法巴安諾合作 推動比亞迪歐洲本土化。收報182.8元，升1.05%。
國藥集團據報擬再次私有化中國中藥（0570）。收報3.43元，升9.94%。
OSL集團（0863）：完成參與瑞銀認股證代幣模擬分銷。收報6.2元，跌1.27%。
歐舒丹（0973）股東Butler Hall Capital：支持每股45至70元。收報27.75元，跌0.18%。
包凡失聯 彭博社：職員流失 對手有意收購。華興資本（1911）停牌。
百勝中國（9987）第四季多賺81%，同店銷售升4%勝預期，增派息至0.16美元。收報332.8元，升14.76%。
中芯國際（0981）去年盈利削逾半至9億美元。收報14.12元，跌7.95%。
富力（2777）賣倫敦「九榆樹」住宅酒店項予張松橋，後者孭起富力62.5億元債。收報1元，跌1.96%。
長和（0001）出資4.85億歐元收購意國無線寬頻商OpNet股權。收報41.65元，升0.6%。
永安國際（0289）料去年扭虧為盈賺1.2億。收報12.04元，升2.91%。
黎瑞剛申報在洪九果品（6689）持股攤薄至5.1%。收報3.89元，跌3.47%。
新城發展（1030）上月合約銷售額跌36%。收報1.03元，跌0.96%。
阿里旗下淘寶中國減持快狗打車（2246）至低於5%披露門檻。收報0.35元，跌2.78%。
摩通削美團（3690）目標價至67元，維持「中性」評級。收報68.25元，跌1.44%。
思捷（0330）發盈警，料去年虧損擴大至19億。創上市新低，見0.25元，收報0.27元，跌12.9%。
舜宇光學（2382）上月車載鏡頭按年升三成至1205萬件，按月升逾倍半。收報49.05元，升1.24%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量按年升逾九成，主要因智能手機市場需求回升。收報2.86元，升6.32%。
破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見38.75元，收報37.65元，跌1.44%；上美股份（2145）創上市新高，見40.5元，收報36.7元，跌3.42%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1129元，收報1129元，升0.22%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見547元，收報547元，升0.22%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.34元，收報10.94元，跌0.18%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.7元，收報25.3元，升1.2%；ASMPT（0522）創52周高，見88.4元，收報87.15元，跌0.63%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.01元，收報5.87元，升5.39%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見47.15元，收報46.45元，跌0.54%；神華（1088） 創52周高，見30.75元，收報30.5元，升1.67%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.435元，收報0.45元，升1.12%；佳兆業（1638）低見0.096元，收報0.109元，無升跌；有線（1097）低見0.03元，收報0.032元，無升跌；飛道旅遊科技（8069）低見0.046元，收報0.05元，無升跌；新威國際（0058）低見0.069元，收報0.069元，跌4.17%；宏華集團（0196）低見0.093元，收報0.095元，跌1.04%；嘉進投資國際（0310）低見0.09元，收報0.095元，跌2.06%；思捷環球（0330）低見0.25元，收報0.27元，跌12.9%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.039元，收報0.06元，升30.43%；通天酒業（0389）低見0.53元，收報0.6元，無升跌。
52隻股份創52周低，其中十隻包括，華虹半導體（1347）低見13.8元，收報13.86元，跌11.49%；遠東酒店實業（0037）低見0.495元，收報0.53元，跌5.36%；粵海置地（0124）低見0.43元，收報0.44元，無升跌；萬邦投資（0158）低見94.2元，收報94.2元，無升跌；綠科科技國際（0195）低見0.248元，收報0.25元，跌1.96%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；湯臣集團（0258）低見1.42元，收報1.49元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.78元，收報2.78元，無升跌；永發置業（0287）低見4.7元，收報4.7元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）收報0.037元，升85%；基地錦標集團（8460）收報0.18元，升44%；瑞遠智控（8249）收報0.075元，升38.89%；透雲生物（1332）收報0.28元，升32.7%；中寶新材（2439）收報0.405元，升30.65%；恒嘉融資租賃（0379）創上市新低，見0.039元，收報0.06元，升30.43%；佳辰控股（1937）收報0.25元，升26.26%；智美體育（1661）創52周高，見0.145元，收報0.115元，升25%；SPROCOMM INTEL（1401）收報2.2元，升24.29%；明樑控股（8152）收報0.064元，升23.08%；易生活控股（0223）收報0.35元，升22.81%。
下跌異動股，包括，首都創投（2324）收報0.092元，跌22.03%；永恒策略（0764）收報0.039元，跌22%；中國創意控股（8368）收報0.6元，跌21.05%；遠見控股（0862）平上市低位0.025元，收報0.026元，跌18.75%；金輪天地控股（1232）收報0.031元，跌18.42%；中深建業（2503）收報1.16元，跌17.73%；滿地科技股份（1400）收報0.241元，跌16.9%；博耳電力（1685）創上市新低，見0.141元，收報0.157元，跌16.04%；榮陽實業（2078）平上市低位0.075元，收報0.08元，跌15.79%；長城天下（0524）收報0.228元，跌15.56%；吉輝控股（8027）收報0.22元，跌15.38%。
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