《金融時報》引述消息人士報道，中國網上時裝零售商Shein內的高層，於最近幾個星期內正與中國相關監管機構，就赴美上市進行討論，但無正式向中國國家互聯網信息辦公室（CAC）和中證監（CSRC）要求取得批準，有三名接近Shein的人士，包括兩名投資者及一名顧問，有信心取得CAC及CSRC許可以赴美上市，CAC及CSRC無就此回覆《金融時報》。
報道引述顧問公司消息人士指，Shein認為他們應先向中證監溝通，更補充指不能激怒中證監。而有Shein的投資者表示，公司是出於禮貌上而事先向監管機構溝通。
報道指出，估值約為600億美元的Shein起源於中國，其總部已搬至新加坡，於中國有約數千名員工，其外判生產鏈亦設於廣東，惟其銷售範圍不包括中國。報道引述Shein內部人士指，公司不進軍中國市場，因想避免中國政府監管審查，以及因中國境內時裝業界競爭極烈。
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