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馬斯克：已試用蘋果Vision Pro 但沒有讓我震驚

特斯拉CEO馬斯克在社交平台X回應一位用戶對蘋果Vision Pro的評論。

有用戶在社交平台X發文指：「一旦你長時間體驗了Vision Pro，你很容易想像未來你會戴上一副眼鏡，讓你以前所未有的方式與現實互動。它只會在你需要的時候出現。 它將是無干擾的，但超級沉浸式的。它將與你所有的應用和服務協同工作。它將取代顯示器、電視、手機和其他任何有屏幕的東西。」該用戶在帖子最後總結：「這就是我對蘋果Vision Pro的感覺。這就是未來，但還沒到。」

馬斯克回應指：「覺還沒到那一步。我試過Vision了，但它並沒有讓我震驚。」惟他表示：「iPhone 1在我看來也不怎麼樣。考慮到所有因素，它的實用性比其他替代品要低，但到了iPhone 3，它無疑是最好的『智慧型手機』 。

 

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