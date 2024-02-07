和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示，自他們去年推出SUPREME尊尚品牌後，一直致力為高端客戶締造非凡優越的生活體驗。是次與新世界發展合作，呈獻時尚購物、餐飲美饌、品味盛會及優越會籍的尊尚體驗，進一步鞏固SUPREME在本港電訊高端市場的地位。新世界客戶關係管理及拓展高級商務總監張之杰指出，今次能在新世界生態圈中，為SUPREME客戶提供尊享優惠和生活體驗同時，亦為其顧客提供5G方案。

此外，SUPREME將於3月為K11 Craft & Guild Foundation及K11 Art Foundation合辦的「 臥遊無界：中國工藝與當代藝術Boundless Reverie: Chinese Savoir-Faire and Contemporary Art」展覽擔任大會5G 伙伴。同時其亦於SUPREME於今年底及明年初，將再度支持 K11 MUSEA 主辦的兩個大型藝術文化活動，詳情將於稍後公布。

其他報道

上海據報擬加快對外企數據出境審批

馬斯克：已試用蘋果Vision Pro 但沒有讓我震驚

總商會歡迎《基本法》23條立法鼓勵商界參與

據報Shein近期正與中國監管機構溝通 以取得許可赴美上市

恒指收市跌54點 科指跌1.6% 成交續逾千億 內房股下跌

友邦整體強積金基金1年、3年及5年簡單平均回報跑贏受託人

星展香港去年多賺12% 料息口於上半年維持高企

比亞迪與法巴安諾合作 推動比亞迪歐洲本土化

證監會提醒公眾提防「香港國際金融中心代幣」的可疑加密貨幣相關產品

數碼港與華為雲簽署合作備忘錄 涵蓋AI與Web3領域

Dash Living夥保德信房地產購上環酒店

國藥集團據報擬再次私有化中國中藥

一田：新界開兩分店 屯門觀塘將重整店內布局

抖音集團CEO張楠辭任

OSL集團：完成參與瑞銀認股證代幣模擬分銷

恒指半日跌11點 科指跌0.8% 百勝中國升14%

屈臣氏：吳逸群獲任命為百佳董事總經理 接替任良安

美國貿易代表戴琪：關稅是「重要防禦工具」

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止5連跌

匯豐: ATM提取迎新鈔服務錄逾4.6萬宗交易 日均使用量為平常3.6倍

內地中年人開始「賣樓換租屋」 一線城市情況更明顯 持現金安全感更高

耶倫希望今年能訪問中國

恒指高開145點 升穿50天線 科指升0.7% 百勝中國升14%

歐舒丹股東Butler Hall Capital：支持每股45至70元

包凡失聯 彭博社：職員流失 對手有意收購

港股ADR升140點 夜期高水137點 美期跌 亞股個別發展

百勝中國第四季多賺81% 同店銷售升4%勝預期 增派息至0.16美元