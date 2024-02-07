和記電訊香港（0215）旗下尊尚品牌SUPREME與新世界發展（0017）宣布，雙方簽訂戰略合作協議，新世界會為SUPREME客戶帶來更多尊尚的獨家禮遇，包括尊享New World CLUB會籍、預約 K11 MUSEA尊尚私人會所Gentry Club，並於今年第一季起陸續推出 K11 MUSEA 及K11 Art Mall的20多個時裝、美容及餐飲商戶的優惠。
和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示，自他們去年推出SUPREME尊尚品牌後，一直致力為高端客戶締造非凡優越的生活體驗。是次與新世界發展合作，呈獻時尚購物、餐飲美饌、品味盛會及優越會籍的尊尚體驗，進一步鞏固SUPREME在本港電訊高端市場的地位。新世界客戶關係管理及拓展高級商務總監張之杰指出，今次能在新世界生態圈中，為SUPREME客戶提供尊享優惠和生活體驗同時，亦為其顧客提供5G方案。
此外，SUPREME將於3月為K11 Craft & Guild Foundation及K11 Art Foundation合辦的「 臥遊無界：中國工藝與當代藝術Boundless Reverie: Chinese Savoir-Faire and Contemporary Art」展覽擔任大會5G 伙伴。同時其亦於SUPREME於今年底及明年初，將再度支持 K11 MUSEA 主辦的兩個大型藝術文化活動，詳情將於稍後公布。
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