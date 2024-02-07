據報，獵頭公司Spencer Stuart已接觸部分倫敦金融人士和高級銀行家，並試探他們對出任渣打主席的興趣。渣打回覆該報社稱，董事會定期審議繼任規劃，並監督詳細計劃，包括在外部市場物色關鍵董事會和高級管理人員的過程。Roxburgh和賈偉德代表發言人拒絕評論此事。

候選人之一Roxburgh曾任職麥肯錫（McKinsey），並於2016年至2022年期間在英國財政部擔任第二常務秘書。另一方面，賈偉德則是現任保守黨議員，曾短暫擔任約翰遜政府的財政大臣和衛生大臣。

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