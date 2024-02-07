Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，市民外遊的日數與平日相約，大多為4至7日，相信今年報復式旅遊仍會出現。他指出，航空公司將繼續增加運力，供應及選擇增加或刺激到更多人外遊，加上靈活工作模式，更多人在公眾假期以外日子出外旅遊。

此外，農曆新年最多港人出遊的目的地分別為深圳、曼谷、台北。整體較多人預訂4星級的酒店，佔整體預訂的40%，而花費最多的項目則為機票。Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣表示，去年經歷報復式旅遊以及比較淡的日子，希望2024年機票價格可以回落，帶動更多需求。

香港繼續是內地旅客首選目的地，也是新加坡及韓國旅客十大旅遊目的城市。以GMV計，香港迪士尼、朗廷酒店、瑰麗酒店、香格里拉為最暢銷酒店。

其他報道

據報渣打新主席人選包括前英財政高官賈偉德

HKIFA：全力支持打風開市 繼續辯論香港只會一直落後

和電香港與新世界達成戰略合作

上海據報擬加快對外企數據出境審批

馬斯克：已試用蘋果Vision Pro 但沒有讓我震驚

總商會歡迎《基本法》23條立法鼓勵商界參與

據報Shein近期正與中國監管機構溝通 以取得許可赴美上市

恒指收市跌54點 科指跌1.6% 成交續逾千億 內房股下跌

友邦整體強積金基金1年、3年及5年簡單平均回報跑贏受託人

星展香港去年多賺12% 料息口於上半年維持高企

比亞迪與法巴安諾合作 推動比亞迪歐洲本土化

證監會提醒公眾提防「香港國際金融中心代幣」的可疑加密貨幣相關產品

數碼港與華為雲簽署合作備忘錄 涵蓋AI與Web3領域

Dash Living夥保德信房地產購上環酒店

梁嘉欣指，單計農曆新年，本地酒店較2019年格價以增長三成，雖然去年開關時人手出現不足情況，不過去年第四季已大致回復，人手壓力不大，相信今年平均房價表現仍有支撐。