攜程（9961）旗下平台Trip.com公布農曆新年出遊數據，亞洲區內國際跨境旅遊現已上升10倍，出遊人次亦達到90億人，明日（年廿九）的出遊最為頻繁；港人按年外遊花費亦按年增加70%。
Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，市民外遊的日數與平日相約，大多為4至7日，相信今年報復式旅遊仍會出現。他指出，航空公司將繼續增加運力，供應及選擇增加或刺激到更多人外遊，加上靈活工作模式，更多人在公眾假期以外日子出外旅遊。
此外，農曆新年最多港人出遊的目的地分別為深圳、曼谷、台北。整體較多人預訂4星級的酒店，佔整體預訂的40%，而花費最多的項目則為機票。Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣表示，去年經歷報復式旅遊以及比較淡的日子，希望2024年機票價格可以回落，帶動更多需求。
香港繼續是內地旅客首選目的地，也是新加坡及韓國旅客十大旅遊目的城市。以GMV計，香港迪士尼、朗廷酒店、瑰麗酒店、香格里拉為最暢銷酒店。
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梁嘉欣指，單計農曆新年，本地酒店較2019年格價以增長三成，雖然去年開關時人手出現不足情況，不過去年第四季已大致回復，人手壓力不大，相信今年平均房價表現仍有支撐。