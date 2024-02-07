moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Trip.com：港人農曆新年旅遊平均花費增7成　料今年續現報復式旅遊

攜程（9961）旗下平台Trip.com公布農曆新年出遊數據，亞洲區內國際跨境旅遊現已上升10倍，出遊人次亦達到90億人，明日（年廿九）的出遊最為頻繁；港人按年外遊花費亦按年增加70%。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，市民外遊的日數與平日相約，大多為4至7日，相信今年報復式旅遊仍會出現。他指出，航空公司將繼續增加運力，供應及選擇增加或刺激到更多人外遊，加上靈活工作模式，更多人在公眾假期以外日子出外旅遊。

此外，農曆新年最多港人出遊的目的地分別為深圳、曼谷、台北。整體較多人預訂4星級的酒店，佔整體預訂的40%，而花費最多的項目則為機票。Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣表示，去年經歷報復式旅遊以及比較淡的日子，希望2024年機票價格可以回落，帶動更多需求。

香港繼續是內地旅客首選目的地，也是新加坡及韓國旅客十大旅遊目的城市。以GMV計，香港迪士尼、朗廷酒店、瑰麗酒店、香格里拉為最暢銷酒店。

 

其他報道

據報渣打新主席人選包括前英財政高官賈偉德

HKIFA：全力支持打風開市 繼續辯論香港只會一直落後

和電香港與新世界達成戰略合作  

上海據報擬加快對外企數據出境審批

馬斯克：已試用蘋果Vision Pro 但沒有讓我震驚

總商會歡迎《基本法》23條立法鼓勵商界參與

據報Shein近期正與中國監管機構溝通 以取得許可赴美上市

恒指收市跌54點 科指跌1.6% 成交續逾千億 內房股下跌

友邦整體強積金基金1年、3年及5年簡單平均回報跑贏受託人

星展香港去年多賺12% 料息口於上半年維持高企

比亞迪與法巴安諾合作 推動比亞迪歐洲本土化

證監會提醒公眾提防「香港國際金融中心代幣」的可疑加密貨幣相關產品

數碼港與華為雲簽署合作備忘錄 涵蓋AI與Web3領域

Dash Living夥保德信房地產購上環酒店

梁嘉欣指，單計農曆新年，本地酒店較2019年格價以增長三成，雖然去年開關時人手出現不足情況，不過去年第四季已大致回復，人手壓力不大，相信今年平均房價表現仍有支撐。