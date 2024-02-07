國際金融公司（IFC）和香港金融管理局宣布，將於2月27日至28日於香港合辦亞太區氣候業務論壇。亞太區氣候業務論壇是香港綠色周金融主題的旗艦活動，匯聚超過300名來自全球商業和金融領域的決策者。
氣候業務論壇包括主題演講、高級別專題討論和圓桌會議，聚焦於能源轉型、重工業減碳、循環 經濟、可持續金融未來，以及亞太地區新興和發展中市場的新氣候技術等議題進行討論和交流。
IFC和金管局很高興與彭博新能源財經合作，作為氣候業務論壇的知識合作夥伴，論壇其他支持機構包括中國銀行（香港）、波士頓顧問公司、東方匯理銀行、金融學院、香港交易所、滙豐銀行、渣打銀行以及可持續銀行和金融網路 （SBFN）。
IFC亞太區域副總裁里卡多.普利蒂（Riccardo Puliti）表示：「為了減低氣候變化所帶來的風險，並應對投資者、消費者和政府對可持續業務日益增加的關注，私營部門需要更加關注氣候目標，以滿足各界不斷攀升的期望並保持競爭力。」。
金管局總裁余偉文表示：「作為國際金融中心和亞太區可持續金融樞紐，香港一直積極為地區的綠色轉型作出貢獻，包括支持可持續融資、促進創新和提升思想領導力的發展。我們與IFC合辦的亞太區氣候業務論壇將匯集亞太地區的企業高層和思想領袖，帶動新業務發展，創造交流機會及促進知識分享。」。
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