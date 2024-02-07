評級機構惠譽發稿指，確認聯想集團（0992）的長期外幣和本幣發行人違約評級為「BBB」，展望穩定。惠譽評級報告特別指出，聯想獲得此評級在於其在包括保持個人電腦市場領先地位、個人電腦業務恢復增長、在人工智能上不斷開拓機會，以及在服務主導的轉型方面取得進一步進展方面努力。總體而言，該報告和評級重申了聯想智能轉型戰略的成效、其強勁的勢頭，以及從口袋到雲端的產品組合，充分把握人工智能時代的巨大增長機遇。
根據惠譽評級報告指，預期聯想將保持其在個人電腦市場的領先地位和強大的管理執行力，助力公司處於有利地位，有望從2024年起個人電腦需求的復蘇中受益，因此獲得本次評級確認。此外，惠譽預計聯想在服務主導的轉型方面取得進一步進展，將推動非個人電腦收入增長，這將增加多元化，改善利潤率狀況，並降低盈利能力和現金產生的波動性，成為評級升級的關鍵。
其又指，聯想在人工智能的舉措，有助促使緊握不斷增長的市場機遇，並支持業務拓展。聯想正在開發人工智能個人電腦，將於2024年下半年推出，同時將額外投資10億美元，以推動其人工智能產品組合的發展，包括支持人工智能的設備、基礎設施和解決方案。聯想與 NVIDIA、微軟和 AMD在人工智能方面有緊密的合作。對於其解決方案和服務業務，聯想計劃在數字工作場所、混合雲和可持續發展解決方案領域推出新的人工智能嵌入式服務。 報告亦指出：「聯想有望在未來幾年實現更大程度的多元化和進一步擴大利潤率。」
除惠譽評級外，聯想目前還獲得標準普爾全球評級「BBB」評級，展望穩定，以及穆迪評級「Baa2」，展望穩定。
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