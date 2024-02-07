在定價方面，當中20億港元的債券為3.8厘、15億元人民幣的債券為2.9厘、2億美元的債券為4.749厘，餘額8000萬歐元的債券為3.647厘。今批數碼綠債，是繼去年2月發行首批代幣化綠債後，另一次發行，亦為其與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心在2021年完成Project Genesis，試驗在香港發行代幣化綠色債券後，在該項目的基礎上進一步發展。當中他們取得突破，例如透過現有市場基建擴大投資者的參與：透過債務工具中央結算系統（CMU）的外部連結，國際投資者可選擇利用其歐洲清算或明訊（Clearstream）戶口參與該批數碼綠色債券買賣。同時更以數碼原生形式發行，以精簡發行程序：亦引入了標準化元素，首批採用國際資本市場協會的債券數據分類術語BDT（Bond Data Taxonomy）的綠色債券。相關債券披露會融入數碼資產平台。

財政司司長陳茂波表示：「特區政府今年再度發行數碼綠色債券，並融合了多項技術創新，顯示香港在結合債券市場、綠色和可持續金融，以及金融科技方面的優勢和領導地位。我們會繼續推動金融科技的創新和應用，探索以更多新技術提升金融交易的效率、透明度和安全性，促進金融市場的各個領域更蓬勃發展。」。財經事務及庫務局局長許正宇表示：「再次發行數碼化綠色債券顯示政府持續支持創新形式的債券發行及綠色轉型。我們深信，這次發行將進一步加深社會對可持續發展結合金融科技的認識，鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。」

金管局總裁余偉文表示：「繼去年成功發行首批數碼債券，我們很高興再次為市場帶來另一標誌性的發行。這次發行的第二批數碼債券包含多項創新，能夠擴闊投資者參與度、推動互操作性，並且增加透明度與效率。我們希望是次發行可以促進數碼化證券市場的發展，並鼓勵數碼化技術的更廣泛應用。」

該批數碼綠色債券使用的結算及交收系統為CMU，以HSBC Orion為數碼資產平台。這是全球首批多幣種數碼債券，亦是首批在香港發行的數碼原生債券。滙豐、中國銀行（香港）、東方匯理銀行、高盛、中國工商銀行（亞洲）、瑞銀、安理國際律師事務所、亞司特律師事務所、年利達律師事務所參與是次發行的準備工作。