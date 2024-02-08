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道指升156點 創收市價計新高 標指創即市紀錄新高及收市新高

美息上升，債息倒掛個別展，美股上升，因市場預期穩健的經濟將繼續推動企業利潤增長，道指創收市價計新高，標指創即市紀錄新高，及收市價計新高，納指創兩年高，金龍指數逾一周最大跌幅。美國商業地產問題已開始向歐洲蔓延，紐約社區銀行據悉商討削減房貸風險敞口。阿里巴巴業績疲軟，擴大股票回購規模。據報特朗普打算一旦當選美國總統，就封禁TikTok和含中國零組件的電動車，還要因對華不夠強硬懲罰歐盟。晶片設計公司Arm收市後時段大漲19%，此前公司發布的季度業績展望好於預期，並上調全年收入預測。    

道瓊斯工業平均指數收漲156點，升幅0.41%，報38677點。標普500指數收漲40點，升幅0.83%，報4995點。納斯達克綜合指數收漲147點，或0.95%，報15756點。

聯合健康升1.71%，報519.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而Amgen跌6.39%，報295.87元，拖累道指133點。

科技股方面，蘋果收市報189.41元，升0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報145.54元，升0.99%，亞馬遜收市報170.53元，升0.81%，Facebook收市報469.59元，升3.27%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報485點。德國DAX指數收跌0.66%，報16921點；法國CAC 40指數跌0.37%，報7611點；英國富時100指數收跌0.69%，報7628點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.18%，報5817點。

美國2年期債息曾升最多0.62%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為2.63%。高見4.4308厘，是2月6日4.4766厘後最高。收市報4.4287厘，是2月5日後收市新高，當日報4.4722厘。

美國10年期債息曾升最多0.8%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見4.1326厘，是2月6日4.1694厘後最高。收市報4.1211厘，是2月5日後收市新高，當日報4.1579厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至32.27基點，是2月6日32.293基點後最闊。收市報30.974基點，是2月5日後收市最闊，當日報31.845基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至126.085基點，是2月6日120.868基點後最窄。收市報126.471基點，是2月5日後收市最窄，當日報123.177基點。

道指曾升最多0.59%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為0.68%。高見38748.11點，是2月2日38783.62點後最高。收報38677.36元，升0.4%，創收市價計新高。連升2日，累計升297.24點，對上一次連升2日是2月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月2日。

標指曾升最多0.92%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見4999.89點，創紀錄新高。收報4995.06元，升0.82%，創收市價計新高。連升2日，累計升52.25點，對上一次連升2日是2月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月2日。

納指曾升最多1.04%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為1.97%。高見15770.67點，是2022年1月4日15852.14點後最高。收市報15756.64點，是2022年1月3日後收市新高，當日報15832.8點。連升2日，累計升158.96點，對上一次連升2日是2月2日。首日，對上一次首日是2月1日。

金龍指數曾跌最多2.87%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5717.64點，是2月5日5495.29點後最低。收市報5817點，是2月5日後收市新低，當日報5556.75點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月23日。

 