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港股ADR跌78點 夜期低水58點 美期亞股個別發展

美股向上，港股ADR跌78點或0.49%，報16057點，即月恒指夜期跌60點，報16024點，夜期低水58點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.27%，折合報291.42元；阿里巴巴（9988）跌3.9%，折合報71.98元；美團（3690）跌0.21%，折合報68.11元；匯控（0005）升0.52%，折合報62.48元；建行（0939）跌0.27%，折合報4.71元。

道期現升0.018%；標期現跌0.03%；納期現跌0%。日本東證指數現跌0.18%；韓國KOSPI指數現升0.49%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.36%。

VIX指數隔晚跌1.76%或0.23點，報12.83點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報73.88美元；布油現升0.78%或0.61美元，報79.21美元；金價現升0.08%或1.82美元，報2037.18美元；LME 銅期貨隔晚跌1.07%或90美元，報8312美元。美國10年期債息現跌0.51%或0.0212厘，報4.0999厘。

今日焦點股份可留意：

永利澳門（1128）第四季、全年轉賺。

國航（0753）H股定向增發予母公司中航集團，國泰持股被攤薄。

深圳放寬限購政策。留意內房。

阿里巴巴（9988）季績略勝預期，回購加碼250億美元，盤前抽升。

惠譽確認聯想集團（0992）BBB長期外幣本幣發行人違約評級。

攜程（9961）旗下Trip.com：港人農曆新年旅遊平均花費增7成　料今年續現報復式旅遊。

據報渣打（2888）新主席人選包括前英財政高官賈偉德。

和電香港（0215）與新世界達成戰略合作。

 

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