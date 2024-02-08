恒指今早低開93點或0.58%，報15988點，大市成交金額16億元；國指今早低開23點或0.45%，報5397點。恒生科技指數開市報3179點，跌0.36%。非必需消費品、金融、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為6.38%，下跌為3.25%，無升跌為90.36%。