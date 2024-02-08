恒指今早低開93點或0.58%，報15988點，大市成交金額16億元；國指今早低開23點或0.45%，報5397點。恒生科技指數開市報3179點，跌0.36%。非必需消費品、金融、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為6.38%，下跌為3.25%，無升跌為90.36%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。比亞迪（1211）、理想汽車（2015）、安踏（2020）貢獻恒指較多。
藍籌28隻升，27隻下跌，27隻無升跌。攜程（9961）升2.06%，報307.2元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.74%，報71.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報307.2元，升2.06%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報71.35元，跌4.74%。
恒指續低於50天線(16239.18點)。科指續低於20天線(3184.94點)。
永利澳門（1128）第四季、全年轉賺。開市報6.6元，升0.61%。
國航（0753）H股定向增發予母公司中航集團，國泰持股被攤薄。開市報4.27元，無升跌。
深圳放寬限購政策。中海外（0688）開市報11.5元，無升跌。龍湖（0960）開市報9元，升1.12%。華潤置地（1109）無成交，報23.6元。碧桂園（2007）開市報0.67元，無升跌。
阿里巴巴（9988）季績略勝預期，回購加碼250億美元，盤前抽升。開市報71.35元，跌4.74%。
惠譽確認聯想集團（0992）BBB長期外幣本幣發行人違約評級。開市報8.12元，無升跌。
攜程（9961）旗下Trip.com：港人農曆新年旅遊平均花費增7成 料今年續現報復式旅遊。開市報307.2元，升2.06%。
據報渣打（2888）新主席人選包括前英財政高官賈偉德。無成交，報58.8元。
和電香港（0215）與新世界達成戰略合作。開市報1.06元，無升跌。
破頂股包括，中糧包裝（0906）創52周高，見6.91元，開市報6.91元，升0.14%。
2隻股份創上市新低，包括金融壹賬通（6638）低見0.58元，開市報0.58元，跌4.92%；環球戰略集團（8007）低見0.086元，開市報0.086元，跌1.15%。
創52周低，包括，COSMOPOL INT'L（0120）低見1.85元，開市報1.85元，跌3.65%。
異動股
上升異動股，包括，卓航控股（1865）開市報0.045元，升12.5%；恩典生命科技（2112）開市報0.26元，升11.59%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.217元，升8.5%；信懇智能（1967）開市報0.33元，升8.2%；錦藝集團控股（0565）開市報0.17元，升7.59%；北森控股（9669）開市報4.33元，升7.44%；中國紅包（8316）開市報0.189元，升7.39%；3D MEDICINES（1244）開市報6.26元，升5.21%；中國稀土（0769）開市報0.305元，升5.17%；雍禾醫療（2279）開市報1.84元，升5.14%；藍月亮集團（6993）開市報1.86元，升5.08%。
下跌異動股，包括，通達（0698）開市報0.082元，跌5.75%；金融壹賬通（6638）創上市新低，見0.58元，開市報0.58元，跌4.92%；阿里巴巴（9988）開市報71.35元，跌4.74%；普拉達（1913）開市報48.4元，跌3.87%；COSMOPOL INT'L（0120）見52周低1.85元，開市報1.85元，跌3.65%。
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