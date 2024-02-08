按月比較，CPI連續兩個月為正數，由12月的0.1%，升至1月的0.3%；PPI則連續3個月為負數，11月、12月為跌0.3%，而1月為跌0.2%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，1月受節日效應影響居民消費需求持續增加，全國CPI按月上漲0.3%，連續兩個月上漲；受上年同期春節錯月對比基數較高影響，較去年同期下降0.8%。受國際大宗商品價格波動、國內部分產業進入傳統生產淡季等因素影響，全國PPI按月、年減，但降幅均收窄。

解讀全文如下：

一、CPI按月連續兩個月上漲

1月份，受節日效應影響居民消費需求持續增加，全國CPI按月上漲0.3%，連續兩個月上漲；受上年同期春節錯月對比基數較高影響，較去年同期下降0.8%。 扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.3%，漲幅與近十年同期平均水平相當；按年上漲0.4%，保持溫和上漲。

從按月看，CPI上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。 其中，食品價格上漲0.4%，漲幅比上月回落0.5個百分點，影響CPI上漲約0.08個百分點。 食品中，受寒流天氣及春節臨近等因素影響，蝦蟹類、鮮菜、薯類及鮮菌價格分別上漲9.3%、3.8%、1.5%及1.3%，合計影響CPI上漲約0.12個百分點；市場 供應較為充足，雞蛋、食用油、鮮果及豬肉價格分別下降1.7%、1.0%、0.5%及0.2%。 非食品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.2%，影響CPI上漲約0.19個百分點。 非食品中，出行需求增加，機票及旅遊價格分別上漲12.1%及4.2%，合計影響CPI上漲約0.10個百分點；受節前勞工返鄉及服務需求增加影響，家事服務、美髮及母嬰 護理服務價格分別上漲4.8%、4.6%及1.5%；受國際油價變動影響，國內汽油價格下降1.0%。

從年比看，CPI下降0.8%，降幅比上月擴大0.5個百分點。 年比降幅擴大，主要是上年春節位於1月份，加之同期疫情防控轉段後消費需求增加，導致上年比較基數較高所致。 其中，食品價格下降5.9%，影響CPI下降約1.13個百分點。 食品中，豬肉、鮮菜和鮮果價格分別下降17.3%、12.7%和9.1%，合計影響CPI下降約0.78個百分點，佔CPI年減幅九成多，是帶動CPI年減的主要因素。 非食品價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.32個百分點。 非食品中，服務價格上漲0.5%，其中家事服務和其他家庭服務價格分別上漲3.5%及2.4%，漲幅均有擴大；旅遊價格上漲1.8%，漲幅有所回落；飛機票價格下降13.6%，降幅 有所擴大。 工業消費品價格由上月下降0.4%轉為上漲0.1%，其中能源價格由上月下降0.5%轉為上漲0.1%。

據測算，在1月份-0.8%的CPI按年變動中，翹尾影響約為-1.1個百分點；今年價格變動的新影響約為0.3個百分點。

二、PPI按月、年減幅均收窄

1月份，受國際大宗商品價格波動、國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，全國PPI按月、按年下降，但降幅均收窄。

從按月看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。 其中，生產資料價格下降0.2%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.2%，降幅擴大0.1個百分點。 受國際市場原油、有色金屬等大宗商品價格波動影響，國內石油及天然氣開採業價格下降0.8%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降1.7%，降幅均有收窄；有色金屬冶煉及壓延加工業 價格上漲0.3%，其中鋅冶煉、鋁冶煉價格分別上漲0.7%、0.6%。 鋼材節前補庫需求增加，黑色金屬冶煉壓延加工業價格上漲0.4%。 部分地區暖氣需求增加，煤炭開採和洗選業價格微漲0.1%。 化工產品、水泥等工業品需求偏弱，化學原料化學製品製造業價格下降1.1%，非金屬礦物製品業價格下降0.6%。 鋰離子電池製造、電腦通訊和其他電子設備製造業、汽車製造業價格分別下降2.6%、0.3%、0.3%。

從年比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。 其中，生產資料價格下降3.0%，降幅收窄0.3個百分點；生活資料價格下降1.1%，降幅收窄0.1個百分點。 主要產業中，煤炭開採和洗選業價格下降16.0%，化學原料和化學製品製造業價格下降6.1%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降4.4%，電氣機械和器材製造業價格下降4.2%， 電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降3.0%，上述5個產業降幅比上月均有收窄，合計影響PPI年減約1.47個百分點，對PPI的下拉作用比上月減少0.28個百分點；非 金屬礦物製品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業價格分別下降8.0%、2.9%，降幅比上月擴大。 石油和天然氣開採業價格由上月下降1.6%轉為上漲3.4%。 有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.6%，漲幅較上月擴大0.2個百分點。

據測算，在1月份-2.5%的PPI按年變動中，翹尾影響約為-2.3個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.2個百分點。

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