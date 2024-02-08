moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美斯缺陣︱盛事經濟出師不利 《環時》:不排除外部勢力故意讓港難堪

港府致力推動「盛事經濟」，惟頭炮出師不利，美職球會國際邁阿密與港隊表演賽在噓聲中落幕，球王美斯全程無落場。《環球時報》社評指，美斯在香港的表演賽沒上場，不排除做法有政治動機。

社評提到，主辦單位先前一直聲稱美斯會登場，令球迷感到受騙，而美斯沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，還表示希望「有機會回來」，這更讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於美斯在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界進一步質疑。

社評指，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像美斯和邁阿密國際隊這樣的情況，可以說極為罕見。 梅西和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪。 從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

社評又為香港市民「抱不平」。社評寫道，有的西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形象和聲譽，「這簡直是胡說八道。」文章認為，香港特區政府和市民抱著極大誠意和克制處理了這起風波，在整個過程中展現了高度的文明和開放。「誰要背離這項運動的初心，不管出於什麼動機，都不會有好結果。」