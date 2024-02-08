社評提到，主辦單位先前一直聲稱美斯會登場，令球迷感到受騙，而美斯沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，還表示希望「有機會回來」，這更讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於美斯在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界進一步質疑。

社評指，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像美斯和邁阿密國際隊這樣的情況，可以說極為罕見。 梅西和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪。 從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

社評又為香港市民「抱不平」。社評寫道，有的西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形象和聲譽，「這簡直是胡說八道。」文章認為，香港特區政府和市民抱著極大誠意和克制處理了這起風波，在整個過程中展現了高度的文明和開放。「誰要背離這項運動的初心，不管出於什麼動機，都不會有好結果。」