港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.44點子至4.52435%，是2月6日後最低，當日報4.50393%。

港元現報7.8203元貶值13點子，曾貶值最多23點子，報7.8213元，亦曾升值最多5點子，報7.8185元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.83點子至4.49262%，是1月31日後最高；1星期HIBOR升21.41點子至4.58798%，是1月9日後最高；2星期HIBOR升11.77點子至4.56101%，是1月15日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.05點子至4.67131%；6個月期HIBOR跌1.35點子至4.6781%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR升1.49點子至4.70583%。

美元指數現報103.988貶值0.069點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43757%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9336%，連續5日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年1月16日，當日利差報-0.7058%。

其他報道

據報美國最快下周發行政令 限個人數據流向中國

迪士尼首季利潤勝預期、增派息

內地撐市措施 或改變資金流入日股趨勢

復星據報出售鼎睿再保 估值10億美元

易會滿被免職 業內人士、中證監高層倍感意外

內地連續4個月通縮 擴大至跌0.8% 09年9月後最差 PPI連續16個月為負數

美斯缺陣︱盛事經濟出師不利 《環時》:不排除外部勢力故意讓港難堪

恒指低開93點 科指跌0.3% 阿里跌4%

Arm收入及預測收入均勝預期

港股ADR跌78點 夜期低水58點 美期亞股個別發展

永利澳門第四季、全年轉賺

道指升156點 創收市價計新高 標指創即市紀錄新高及收市新高