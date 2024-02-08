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港元拆息普遍向上 1周息升至近一個月高

 

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.44點子至4.52435%，是2月6日後最低，當日報4.50393%。

港元現報7.8203元貶值13點子，曾貶值最多23點子，報7.8213元，亦曾升值最多5點子，報7.8185元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.83點子至4.49262%，是1月31日後最高；1星期HIBOR升21.41點子至4.58798%，是1月9日後最高；2星期HIBOR升11.77點子至4.56101%，是1月15日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.05點子至4.67131%；6個月期HIBOR跌1.35點子至4.6781%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR升1.49點子至4.70583%。

美元指數現報103.988貶值0.069點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43757%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9336%，連續5日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年1月16日，當日利差報-0.7058%。

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