恒指今早低開93點，高位升11點，低位跌183點，高低波幅195點。非必需消費品、通訊服務、金融、衛生保健股推低大市。上升股份比例為28.82%，下跌為19.31%，無升跌為51.86%。

恒指半日跌140點或0.87%，報15941點，大市成交金額416億元；國指跌43點或0.79%，報5378點。恒生科技指數收報3179點，跌0.34%。

藍籌股成交金額205.04億元，佔大市成交49.28%；科指成份股成交金額116.43億元，佔大市成交27.98%；國指成份股成交金額166.59億元，佔大市成交40.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少34.85%，至64.46億元，佔大市成交15.49%。牛熊證成交金額28.42億元，減少39.29%；窩輪成交金額36.04億元，減少30.86%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、中移動（0941）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌35隻升，43隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升3.12%，收報14.56元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.51%，收報17.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報15.06元，升8.66%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報69.8元，跌6.81%。

恒指下試10天線(15798.82點)。科指20天線(3184.98點)得而復失。

北水南下合計淨流入23.35億元，較上日減少0.81%，連續第2日流入，累計流入46.9億元，對上一次連續2日淨流入是1月25日。南水北上合計淨流入53.28億元人民幣，較上日增加216.45%，連續第8日流入，累計流入313.58億元。

復星（0656）據報出售鼎睿再保 估值10億美元。收報4.45元，升3.01%。

永利澳門（1128）第四季、全年轉賺。收報6.74元，升2.74%。

國航（0753）H股定向增發予母公司中航集團，國泰持股被攤薄。收報4.32元，升1.17%。

深圳放寬限購政策。中海外（0688）收報11.56元，升0.52%。龍湖（0960）收報9.13元，升2.58%。華潤置地（1109）收報24.15元，升2.33%。碧桂園（2007）收報0.69元，升2.99%。

阿里巴巴（9988）季績略勝預期，回購加碼250億美元，盤前抽升。收報69.8元，跌6.81%。

惠譽確認聯想集團（0992）BBB長期外幣本幣發行人違約評級。收報8.23元，升1.35%。

攜程（9961）旗下Trip.com：港人農曆新年旅遊平均花費增7成 料今年續現報復式旅遊。收報306元，升1.66%。

據報渣打（2888）新主席人選包括前英財政高官賈偉德。收報58.95元，升0.26%。

和電香港（0215）與新世界達成戰略合作。收報1.06元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.12元，收報28.08元，升3.69%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見337.9元，收報337.7元，升1.2%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8690.75元，收報8690.75元，升0.02%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1138元，收報1138元，升0.8%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.18元，收報36.18元，升1.23%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見19.79元，收報19.75元，升2.44%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.08元，收報19.06元，升0.85%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見511.45元，收報511.45元，升0.34%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.95元，收報25.7元，升1.58%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.06元，收報5.95元，升1.36%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.67元，收報1.65元，升0.61%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.91元，收報6.89元，跌0.14%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見47.25元，收報46.55元，升0.22%；神華（1088） 創52周高，見30.8元，收報30元，跌1.64%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，智富資源投資（0007）低見0.036元，收報0.036元，跌16.28%；遠東控股國際（0036）低見0.046元，收報0.056元，升9.8%；嘉進投資國際（0310）低見0.081元，收報0.086元，跌9.47%；科軒動力控股（0476）低見0.08元，收報0.094元，跌1.05%；聖馬丁國際（0482）低見0.032元，收報0.034元，無升跌；北大資源（0618）低見0.059元，收報0.061元，跌3.17%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.49元，收報0.495元，跌1%；遠見控股（0862）低見0.023元，收報0.024元，跌7.69%；雨潤食品（1068）低見0.158元，收報0.165元，跌5.71%；濠江機電（1408）低見0.133元，收報0.133元，跌14.19%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，華置（0127）低見0.97元，收報0.99元，無升跌；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.85元，收報1.93元，升0.52%；粵海置地（0124）低見0.43元，收報0.435元，跌1.14%；華人置業（0127）低見0.97元，收報0.99元，無升跌；廖創興企業（0194）低見5元，收報5.1元，跌1.35%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；順豪控股（0253）低見0.68元，收報0.68元，跌9.33%；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；中油燃氣（0603）低見0.206元，收報0.213元，跌1.84%；合富輝煌（0733）低見0.51元，收報0.61元，跌41.9%。

異動股

上升異動股，包括，大地國際集團（8130）收報0.021元，升75%；金輝控股（9993）收報3.2元，升30.61%；盛諾集團（1418）收報0.133元，升27.88%；御德國際控股（8048）收報0.041元，升24.24%；坤集團（0924）收報0.59元，升20.41%；智美體育（1661）收報0.137元，升19.13%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.109元，升17.2%；德信中國（2019）收報0.105元，升16.67%；中國鵬飛集團（3348）收報1.08元，升16.13%；環能國際（1102）收報0.065元，升16.07%；中國順客隆（0974）收報1.45元，升16%。

下跌異動股，包括，新耀萊（0970）收報1.22元，跌44.8%；合富輝煌（0733）見52周低0.51元，收報0.61元，跌41.9%；康大食品（0834）收報0.36元，跌27.27%；環球戰略集團（8007）創上市新低，見0.063元，收報0.066元，跌24.14%；基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.12元，收報0.138元，跌23.33%；國茂控股（8428）收報1.25元，跌21.88%；百信國際（0574）收報0.055元，跌21.43%；K W NELSON GP（8411）收報0.1元，跌16.67%；偉鴻集團控股（3321）收報0.305元，跌16.44%；智富資源投資（0007）創上市新低，見0.036元，收報0.036元，跌16.28%；德基科技控股（1301）見52周低0.7元，收報0.79元，跌15.96%。

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