「美欺」沒有落場獻技，即使我沒有「課金」，但失望是肯定的。多年來眾多知名球隊訪港，筆者不是每次也有買票入場，但入過場的比賽也算不上少，曼聯、曼城、熱刺、巴黎聖日耳門等，也是坐上客。最有印象是2013年曼聯訪港，實際票價已記不得，但肯定不用過千。如同眾多表演賽一樣，曼聯當年的正選出賽陣容，逾半也是青訓及大後備，最大牌朗尼沒有隨隊，港人具地緣情意結的日本中場香川真司亦缺陣，觀眾最大寄望，自然落在當屆英超神射手雲佩斯身上。

然而賽事一直上演至60分鐘，雲佩斯仍然坐在後備席，為了鼓動皇牌落場，逾萬名球迷同聲吶喊「van Persie」，聲音響遍大球場。當年剛接替費爵成為紅魔主帥的莫天才，一直等到80分鐘，才讓雲佩斯後備上陣，計及補時也踢不上15分鐘，時間雖然不多，但球迷整體上是滿足的。如果可以FF，當家球星即使踢表演賽，最好能踢足90分鐘，兼且有3個入球2個助攻，但大家也知道這不可能成真。球迷依然感到滿足，是因為心儀球星最終有落場獻技。以一個相對合理的價錢，可以近距離一睹偶像的風采，豈不算是賞心樂事？

「美欺」缺陣，網路上掀起的討論眾多，高價購票入場、但最終卻無緣一睹球王獻技的球迷，理應獲得同情，但網絡輿論的主調，卻幾乎是一面倒的嘲笑及奚落。美斯是否「詐傷」，抑或另有盤算，坊間的陰謀論極多，但這些都不是重點；重點是購票的球迷，最終得不到購票時的寄望，所有才有「回水」的訴求出現。想像自己若是購票球迷，最終貨不對辦，本身已經失望，正逐漸化為怒火，希望在網絡上泄憤之際，反而被指成水魚、「戇X」、「當交智商稅」，圍爐不成慘被圍攻，也實在不知道應不應承認，自己是購票入場的幾萬個「傻仔」之一。

我明，社會氣氛差，人人情緒負面，香港人實在也很有條件去不開心，所以當見到入場球迷慘成水魚，自然有一種子華神所說的「睇人X街最開心」的優越感。更加明白的，是球王訪港這件「盛事」，是由偉大的政府協辦，目的是籍「盛事經濟」，將「香港已重返國際舞台」這訊息宣諸全球，告訴別人香港已經「由治及興」，所以當見到政府有份參與的事項，最終慘變鬧劇，自然就更要大力嘲笑、奚落一番，以訴說官員的無能。

政府如何「特事特辦」令球賽能極速獲批資助，以及官員簽約前後有否做足Due Diligence，事後當然需要深入查探；但入場球迷是無辜的，他們明知價格不菲，依然忍痛購票入場 (當然也有富人覺得近5000元的門票只是散紙，畢竟高普領軍利物浦最後一場英超門票，索價兩萬依然供不應求，入手者更有不少是香港人，就知香港人多富貴。自然是因為現場看到美斯踢波的機會，隨著他已步入職業生涯尾聲而越來越少。難道想現場看球王踢波，是一個藉得被嘲笑、被奚落的原因嗎？

可能不堪被嘲笑、被奚落，想不到剛提出成立反駁隊的港府，一改以往拖到午夜才發稿的習性，在美斯缺陣後幾小時內連發兩稿，澄清自己僅屬協辦，更講到明要扣減贊助費，難道反駁隊已經成功埋班，兼且可以落場獻技？幾小時後的稿件，終於揭曉了急急反駁的原因，原來因為事件令球迷失望，「尤其是一眾專程遠道而來的旅客」。這些遠道而來的旅客，當然是以北方來的最多，得罪港人事少，得罪小紅書事大，謝偉俊議員早前篤中要害，反被李特指挑起矛盾，但行動往往才是真實意圖的反映，誰人說的才是實況？相信明眼人心裡早有答案。

幾天過後，美斯轉戰日本，除了神態與訪港時大改外，最終在球賽上也有獻技30分鐘，而當地門票價格卻比本港門票平上一截。即晚觀戰社交媒體，主旋律繼續以嘲笑本港球迷為主，但原來最擁護子華神「魚蛋論」的，不是淪為水魚的本港入場球迷，而是覺得無面的官員。這幾天，楊局長已率先表明美斯若日本上陣會不開心，而本港賽事的主辦機構，早已宣布放棄政府贊助，簡單來說政府已經無角色，除了入場的李特及財爺波無面外，政府可說幾乎沒有損失 (要計，也可說當天封路及交通管制，需要找警察OT錢)，但第一個衝出來反駁的，竟然是政府！更說美斯3日後在日本活躍自如，希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋，這不正是「魚蛋論」？ ------ 「我唔要你比番兩粒我，我要你攞走佢嗰兩粒！大家少兩粒，咁就公平呀！

更誇張的是，政府早幾天發稿，同一陣線感到失望的，主體是「球迷」，畢竟最受傷的就是高價購票入場的球迷，但最新的發稿，主體已由「球迷」升格至「香港市民」，說美斯日本上陣，引發「香港市民」疑問，希望主辦方及球隊向「香港市民」解釋。Really？一場不涉公帑的足球賽事，決定派不派一位球員上陣，真的嚴重到牽涉「香港市民」的層面？還是李特、財爺波要將自己的面子，騎劫到香港市民的立場上？

說到底，既然選擇留在香港，就算對某些事物多不爽，心底最終也希望香港好，這才代表普羅大眾可以安居樂業。看到香港做甚麼也功敗垂成，留下來的人心情也不會太好過；不過，搞垮了盛事，官員成功「回水」，1,600萬元贊助費失而復得，但在球場上高呼「回水」的被騙球迷，不單「回水」無望，還招致時間及精神上的損失，或許正反映出一個現實 ------ 就算搞垮的明明是別人，「埋單」的依然是最沒有話語權的普通人。

羅仕揚