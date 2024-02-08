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恒指收市跌203點 失萬六關 成交、波幅3周低 A股明休市 北水流入兩周最多

內地連番推出撐市措施，中證監換帥更引發更多托市措施將出台的憧憬，A股上升，未有受連續4個月通縮、PPI見16個月負數的影響，資金續買入內地上市股指ETF，相關成交連日上升，今日再有華泰柏瑞、南部中證200EFT及萬家國證2000ETF成交額創紀錄新高，兩市成交亦第二日破1萬億元。相反，港股受到藥明系、績差阿里（9988）拖累，低開後只短暫倒升，在內地CPI數據公布後跌幅擴大，午後進一步下試10天線，恒指國指齊見月內最大跌幅，恒指收市再失16000點關，連跌第2日。港股明日只有半日市，A股則明日起休市，大市波幅縮、成交跌至777億，齊見近3周低，相反，北水則流入增95%，見近兩周最大淨流入。

恒指今早低開93點，高位升11點，低位跌260點，高低波幅272點，是1月30日後收市新低，當日報241.69點。非必需消費品、通訊服務、金融、衛生保健股推低大市。上升股份比例為36.15%，下跌為25.42%，無升跌為38.42%。

恒指收市跌203點或1.27%，報15878點，大市成交金額777億元，較上日減少25.01%，是1月15日710.79億元成交後最少；國指跌61點或1.13%，報5360點。恒生科技指數收報3168點，跌0.69%。

藍籌股成交金額421.65億元，佔大市成交54.26%；科指成份股成交金額236.5億元，佔大市成交30.43%；國指成份股成交金額340.79億元，佔大市成交43.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.05%，至75.15億元，佔大市成交9.67%。牛熊證成交金額34.42億元，減少26.47%；窩輪成交金額40.73億元，減少21.88%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中移動（0941）、比亞迪（1211）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，53隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升2.7%，收報9.14元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.61%，收報17.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報15.3元，升10.39%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報70.3元，跌6.14%。

恒指下試10天線(15792.46點)。科指20天線(3184.41點)得而復失。

北水南下合計淨流入45.91億元，較上日增加95%，淨流入金額是1月26日53.23億元後最多。連續第2日流入，累計流入69.46億元，對上一次連續2日淨流入是2024年1月25日。南水北上合計淨流入5.83億元人民幣，較上日減少65.38%，連續第8日流入，累計流入266.12億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.62%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見15821.86點，是2月6日15541.23點後最低。收市報15878.07點，是2月5日後收市新低，當日報15510.01點。連跌2日，累計跌258.8點，對上一次連跌2日是2月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月31日。

科指曾跌最多1.33%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3148.38點，是2月6日3050.53點後最低。收市報3168.55點，是2月5日後收市新低，當日報3038.84點。連跌2日，累計跌75.26點，對上一次連跌2日是2月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月29日。

國指曾跌最多1.53%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見5338.35點，是2月6日5230.95點後最低。收市報5360.08點，是2月5日後收市新低，當日報5217.36點。連跌2日，累計跌113.67點，對上一次連跌2日是2月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月31日。

焦點股

藥明系重拾跌勢。藥明生物（2269）收報17.72元，跌7.61%。藥明康德（2359）收報47.7元，跌7.29%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.89元，無升跌。藥明合聯（2268）創上市新低，見14.42元，收報14.8元，跌17.69%。

阿里巴巴（9988）曾跌最多7.34%，是2023年11月17日後最大跌幅，當日跌幅為10.39%。低見69.4元，是2月5日69.05元後最低。今日收市報70.3元，是1月31日後收市新低，當日報69.55元。收報70.3元，跌6.14%。連跌2日，累計跌5.69元，對上一次連跌2日是2月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月31日。

午後消息股表現

富瑞維持阿里巴巴（9988）「買入」評級 惟調低目標價至110元。收報70.3元，跌6.14%。

內地1月新能源車零售量按月跌29% 按年升1倍。吉利（0175）收報8.04元，無升跌。比亞迪（1211）收報184.1元，升0.71%。小鵬（9868）收報33.2元，升0.3%。理想汽車（2015）收報119.1元，升1.71%。蔚來（9866）收報46元，升1.21%。零跑（9863）收報22.6元，升2.96%。

久泰邦達能源（2798）：苞谷山煤礦年產能倍增至120萬噸。收報0.88元，升1.15%。

中廣核新能源（1811）上月發電量跌近12%。收報1.81元，跌0.55%。

今早及隔晚消息股表現

復星（0656）據報出售鼎睿再保，估值10億美元。收報4.43元，升2.55%。

永利澳門（1128）第四季、全年轉賺。收報6.76元，升3.05%。

國航（0753）H股定向增發予母公司中航集團，國泰持股被攤薄。收報4.33元，升1.41%。

深圳放寬限購政策。中海外（0688）收報11.52元，升0.17%。龍湖（0960）收報9.14元，升2.7%。華潤置地（1109）收報23.95元，升1.48%。非藍籌內房，融創（1918）收報1.25元，升6.84%；龍光地產（3380）收報0.59元，升7.27%；富力（2777）收報1.06元，升6%；美的置業（3990）收報4.84元，升6.84%；碧桂園（2007）收報0.68元，升1.49%。

阿里巴巴（9988）季績略勝預期，回購加碼250億美元，盤前抽升。收報70.3元，跌6.14%。

惠譽確認聯想集團（0992）BBB長期外幣本幣發行人違約評級。收報8.2元，升0.99%。

攜程（9961）旗下Trip.com：港人農曆新年旅遊平均花費增7成　料今年續現報復式旅遊。收報304.2元，升1.06%。

據報渣打（2888）新主席人選包括前英財政高官賈偉德。收報58.8元，無升跌。

和電香港（0215）與新世界達成戰略合作。收報1.06元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.14元，收報28.12元，升3.84%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見337.9元，收報337.2元，升1.05%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見70.78元，收報70.78元，升1.9%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8690.75元，收報8690.75元，升0.02%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1138元，收報1138元，升0.8%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.01元，收報11.01元，升1.29%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.18元，收報36.18元，升1.23%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見19.8元，收報19.75元，升2.44%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1042.05元，收報1042.05元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.14元，收報19.1元，升1.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1111.1元，收報1111.1元，升0.02%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見511.45元，收報511.45元，升0.34%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見547.2元，收報547.2元，升0.04%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.618元，收報4.618元，升1.05%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.588元，收報3.588元，升2.05%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.2元，收報43.18元，升1.22%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見79.5元，收報79.36元，升1.72%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.95元，收報25.55元，升0.99%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.06元，收報5.96元，升1.53%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，升0.49%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.67元，收報1.66元，升1.22%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見47.25元，收報45.85元，跌1.29%；神華（1088） 創52周高，見30.8元，收報29.95元，跌1.8%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，智富資源投資（0007）低見0.035元，收報0.037元，跌13.95%；遠東控股國際（0036）低見0.046元，收報0.054元，升5.88%；嘉進投資國際（0310）低見0.081元，收報0.085元，跌10.53%；科軒動力控股（0476）低見0.08元，收報0.093元，跌2.11%；聖馬丁國際（0482）低見0.032元，收報0.034元，無升跌；北大資源（0618）低見0.059元，收報0.061元，跌3.17%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.051元，收報0.052元，跌11.86%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.48元，收報0.49元，跌2%；遠見控股（0862）低見0.019元，收報0.02元，跌23.08%；富匯國際集團控股（1034）低見0.131元，收報0.14元，跌2.78%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，華置（0127）低見0.97元，收報1元，升1.01%；中國聖牧 （1432）低見0.22元，收報0.228元，升1.33%；中國聖牧（1432）低見0.22元，收報0.228元，升1.33%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.85元，收報1.87元，跌2.6%；粵海置地（0124）低見0.43元，收報0.435元，跌1.14%；華人置業（0127）低見0.97元，收報1元，升1.01%；萬邦投資（0158）低見92.3元，收報92.3元，跌2.02%；廖創興企業（0194）低見5元，收報5.08元，跌1.74%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.59元，無升跌；順豪控股（0253）低見0.68元，收報0.68元，跌9.33%。

異動股

上升異動股，包括，雅仕維（1993）收報1元，升100%；超人智能（8176）收報0.42元，升82.61%；大地國際集團（8130）收報0.02元，升66.67%；貝森金融（0888）收報0.069元，升64.29%；中國生物科技服務（8037）見52周低0.355元，收報0.76元，升52%；長城微光（8286）收報0.108元，升44%；中旭未來（9890）收報21.3元，升36.71%；C-LINK SQ（1463）見52周低0.6元，收報1.1元，升35.8%；北京體育文化（1803）收報0.115元，升27.78%；興利（香港）控股（0396）收報0.045元，升25%。

下跌異動股，包括，新耀萊（0970）收報1.34元，跌39.37%；合富輝煌（0733）見52周低0.51元，收報0.67元，跌36.19%；德銀天下（2418）收報1.27元，跌33.85%；康大食品（0834）收報0.36元，跌27.27%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.188元，跌24.8%；遠見控股（0862）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌23.08%；SPROCOMM INTEL（1401）收報1.73元，跌21.36%；百應控股（8525）收報0.395元，跌21%；環球戰略集團（8007）創上市新低，見0.063元，收報0.069元，跌20.69%；國茂控股（8428）收報1.28元，跌20%；百信國際（0574）收報0.057元，跌18.57%。

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