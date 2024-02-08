文章日期：2024年2月8日 16:31
騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK公布推出多項新春消費獎賞，即日起至2024年2月29日推廣期內，用戶於香港指定商戶使用WeChat Pay HK以指定付款方式消費可享最高3倍WePoints積分，另享總值30元禮券包；用戶於內地使用WeChat Pay HK消費可享2倍WePoints積分，另享總值88.88元禮券包。
此外，用戶於倉儲連鎖超市深圳Costco使用WeChat Pay HK消費可享3倍WePoints積分，另享總值128.88元禮券包；透過WeChat Pay HK使用已綁定的中國工商銀行﹙亞洲﹚信用卡/銀行賬戶於香港或內地消費，可額外獲得6倍WePoints積分，再加內地消費2倍積分，即最高可獲8倍WePoints積分。
另外，用戶於合作商戶掃描推廣海報二維碼，可進入活動頁面領取總值30元電子現金券券包。
其他報道
羅兵咸料今年零售銷售按年升5% 下半年復蘇更快
特斯拉據報詢問哪些職位最為重要 或為裁員行動做準備
富瑞維持阿里巴巴「買入」評級 惟調低目標價至110元
內地1月新能源車零售量按月跌29% 按年升1倍
久泰邦達能源：苞谷山煤礦年產能倍增至120萬噸
【有片：埋身擊】加密貨幣穩步向上 現水平應繼續持有
中國中藥停牌 待發內幕消息
半日沽空金額減37% 阿里沽空增2倍 比率1個月高
中廣核新能源上月發電量跌近12%
恒指半日跌140點 藥明系重拾跌勢 科指20天線得而復失
滬深三大指數向上 滬指以半日高位收市
特朗普打算封TikTok 拒含中國製零件電動車進口
港元拆息普遍向上 1周息升至近一個月高
據報美國最快下周發行政令 限個人數據流向中國
美斯缺陣︱內地白酒品牌「赤水河酒」去年邀美斯代言 網民促其解約
迪士尼首季利潤勝預期、增派息
內地撐市措施 或改變資金流入日股趨勢
復星據報出售鼎睿再保 估值10億美元
易會滿被免職 業內人士、中證監高層倍感意外
內地連續4個月通縮 擴大至跌0.8% 09年9月後最差 PPI連續16個月為負數
美斯缺陣︱盛事經濟出師不利 《環時》:不排除外部勢力故意讓港難堪
恒指低開93點 科指跌0.3% 阿里跌4%
Arm收入及預測收入均勝預期
港股ADR跌78點 夜期低水58點 美期亞股個別發展