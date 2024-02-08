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WeChat Pay HK推多項中港兩地新春消費優惠

騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK公布推出多項新春消費獎賞，即日起至2024年2月29日推廣期內，用戶於香港指定商戶使用WeChat Pay HK以指定付款方式消費可享最高3倍WePoints積分，另享總值30元禮券包；用戶於內地使用WeChat Pay HK消費可享2倍WePoints積分，另享總值88.88元禮券包。

此外，用戶於倉儲連鎖超市深圳Costco使用WeChat Pay HK消費可享3倍WePoints積分，另享總值128.88元禮券包；透過WeChat Pay HK使用已綁定的中國工商銀行﹙亞洲﹚信用卡/銀行賬戶於香港或內地消費，可額外獲得6倍WePoints積分，再加內地消費2倍積分，即最高可獲8倍WePoints積分。

另外，用戶於合作商戶掃描推廣海報二維碼，可進入活動頁面領取總值30元電子現金券券包。

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