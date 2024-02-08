此外，用戶於倉儲連鎖超市深圳Costco使 用WeChat Pay HK消費可享3倍WePoints積分，另享總值128. 88元禮券包；透過WeChat Pay HK使用已綁定的中國工商銀行﹙亞洲﹚信用卡/銀行賬戶於香港或 內地消費，可額外獲得6倍WePoints積分，再加內地消費2 倍積分，即最高可獲8倍WePoints積分。

另外，用戶於合作商戶掃描推廣海報二維碼， 可進入活動頁面領取總值30元電子現金券券包。

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