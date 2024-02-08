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SHOPLINE：年貨相關商戶今年GMV平均增15%

開店平台SHOPLINE 公布今年零售及電商三大趨勢，包括生成式 AI 、直播以及OMO 全渠道營銷策略。平台數據顯示，參考以往消費模式，新年前15日均為消費旺季，線下的消費明顯增加，直至年30晚為消費高峰日，今年售賣新年相關用品的商戶錄得平均15% 的年度整體商品交易總額（GMV）增長，部分商戶GMV 增長更達54倍。

SHOPLINE 於去年11 月起正式支援 YouTube Shopping，功能帶動個別商家的 YouTube Shopping 直播帶來額外逾三成 GMV，提升額外23%的網站引流量，另外SHOPLINE香港商戶於去年「雙 11」及年終購物旺季的銷售額當中，直播銷售的效果最為顯著，普遍錄得高達50% 至70% 的轉化率。

SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮指出，疫情後消費者仍然會透過社交媒體購物，相關消費習慣已成為大趨勢，社交平台除了用作宣傳，亦成為直接的銷售渠道，包括直播銷售等。他又指，直播帶貨已不再限於明星或KOL，數據顯示中小商家亦通過直播帶動生意，今年更有商家通過直播出售年花。

 

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