moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Google推付費AI服務Gemini 月費19.99美元

Alphabet（美：GOOG）旗下的Google公布，將AI聊天機械人Bard改名為Gemini（雙子座），並為其推出付費服務，與微軟及OpenAI爭奪生成式AI服務的訂閱收入。

除了現有的免費版聊天機械人，Google同時引入新的Gemini Advanced付費版聊天機械人，讓用戶接入Google最大的AI模型Gemini Ultra，月費為19.99美元。此費用還包括2TB 的Google Cloud儲存空間，未來軟件更新後，Gemini將可在Google文件、Gmail、Google Slides（簡報）和試算表應用。

Google去年3月推出Bard，在用戶向其輸入文字提示後，Bard就會提供文字、程式代碼或圖像作回應。去年12月，Google推出名為Gemini的AI模型，其配備更先進的文字、圖像、影片和程式代碼識別能力，並開始支援Bard。Google將Bard重新命名為Gemini，反映其尋求圍繞該平台建立全面的生態系統。

除了Gemini Ultra，Gemini另有兩個AI模型版本，包括在智能手機運行的Gemini Nano，以及適用於企業的Gemini Pro。安卓手機用戶可透過安卓移動作業系統的一個特殊軟件使用Gemini的服務，而 iPhone用戶則可透過Google軟件取得服務。新服務周四起在美國市場以英語推出，並將在更多地區推出不同語言的服務。

透過提供免費和付費版本的聊天機器人，Google正效仿OpenAI的策略，後者除推出月費20美元的ChatGpt高級版本服務，又與微軟合作在Bing搜尋引擎引入生成式AI，恐挑戰Google的核心搜尋業務。