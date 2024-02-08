除了現有的免費版聊天機械人，Google同時引入新的Gemini Advanced付費版聊天機械人，讓用戶接入Google最大的AI模型Gemini Ultra，月費為19.99美元。此費用還包括2TB 的Google Cloud儲存空間，未來軟件更新後，Gemini將可在Google文件、Gmail、Google Slides（簡報）和試算表應用。

Google去年3月推出Bard，在用戶向其輸入文字提示後，Bard就會提供文字、程式代碼或圖像作回應。去年12月，Google推出名為Gemini的AI模型，其配備更先進的文字、圖像、影片和程式代碼識別能力，並開始支援Bard。Google將Bard重新命名為Gemini，反映其尋求圍繞該平台建立全面的生態系統。

除了Gemini Ultra，Gemini另有兩個AI模型版本，包括在智能手機運行的Gemini Nano，以及適用於企業的Gemini Pro。安卓手機用戶可透過安卓移動作業系統的一個特殊軟件使用Gemini的服務，而 iPhone用戶則可透過Google軟件取得服務。新服務周四起在美國市場以英語推出，並將在更多地區推出不同語言的服務。

透過提供免費和付費版本的聊天機器人，Google正效仿OpenAI的策略，後者除推出月費20美元的ChatGpt高級版本服務，又與微軟合作在Bing搜尋引擎引入生成式AI，恐挑戰Google的核心搜尋業務。