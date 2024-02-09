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道指升48點 標指首次升穿5000點 金龍指數連跌兩日

美息上升，債息倒掛收窄，美股向上，道指創收市價計新高，標指首次升穿5000點，創紀錄新高及收市價計新高，納指創一年新高，金龍指數連跌兩日。美國上周初申失業救濟人數三周來首降，美股上升。美國財長耶倫強調非銀機構風險，稱有一家可能倒閉。

道瓊斯工業平均指數收漲48點，升幅0.13%，報38726點。標普500指數收漲2點，升幅0.06%，報4997點。納斯達克綜合指數收漲37點，或0.24%，報15793點。

迪士尼升11.5%，報110.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻75點，而Visa跌1.29%，報275.78元，拖累道指23點。

科技股方面，蘋果收市報188.32元，跌0.57%，谷歌母公司Alphabet收市報145.91元，升0.25%，亞馬遜收市報169.84元，跌0.4%，Facebook收市報470元，升0.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報485點。德國DAX指數收漲0.25%，報16963點；法國CAC 40指數漲0.72%，報7665點；英國富時100指數收跌0.44%，報7595點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.07%，報5755點。

美國2年期債息曾升最多0.71%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為2.63%。高見4.4603厘，是2月6日4.4766厘後最高。收市報4.454厘，是2月5日後收市新高，當日報4.4722厘。連升2日，累計升0.0505厘，對上一次連升2日是2月5日。

美國10年期債息曾升最多1.18%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見4.1696厘，是2月5日4.1753厘後最高。收市報4.154厘，是2月5日後收市新高，當日報4.1579厘。連升2日，累計升0.054厘，對上一次連升2日是2月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至28.385基點，是2月1日27.633基點後最窄。收市報30.417基點，是1月31日後收市最窄，當日報29.844基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至122.066基點，是2月6日120.868基點後最窄。收市報123.619基點，是2月5日後收市最窄，當日報123.177基點。連升2日，累計升5.299點，對上一次連升2日是2月5日。

道指曾升最多0.2%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為0.59%。高見38755.68點，是2月2日38783.62點後最高。創收市價計新高，收報38726.33元，升0.13%。連升3日，累計升346.21點，對上一次連升3日是1月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月29日。

標指曾升最多0.11%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5000.4點，創紀錄新高。收報4997.91元，升0.06%，創收市價計新高。連升3日，累計升55.1點，對上一次連升3日是1月22日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月29日。

納指曾升最多0.36%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見15813.27點，是2022年1月4日15852.14點後最高。收市報15793.71點，是2022年1月3日後收市新高，當日報15832.8點。連升3日，累計升196.03點，對上一次連升3日是1月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月2日。

金龍指數曾跌最多1.2%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.87%。低見5747.1點，是2月7日5717.64點後最低。收市報5755.27點，是2月5日後收市新低，當日報5556.75點。連跌2日，累計跌131.09點，對上一次連跌2日是1月26日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月1日。

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