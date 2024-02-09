個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報283.4元；阿里巴巴（9988）跌1.55%，折合報69.21元；美團（3690）跌1.58%，折合報67.08元；匯控（0005）跌0.4%，折合報61.4元；建行（0939）跌0.87%，折合報4.6元。

道期現跌0.103%；標期現跌0.08%；納期現跌0.04%。日本東證指數現升0.5%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.03%。

VIX指數隔晚跌0.31%或0.04點，報12.79點。

紐油現升0.14%或0.1美元，報76.33美元；布油現升3.05%或2.42美元，報81.63美元；金價現跌0.06%或1.26美元，報2033.26美元；LME 銅期貨隔晚跌1.42%或118.5美元，報8193.5美元。美國10年期債息現跌0.18%或0.0077厘，報4.1463厘。

今日焦點股份可留意：

南北水暫停。

香港科技探索（1137）公布HKTVmall母公司港科探索1月總商品交易額按年升近16%。

紛美包裝（0468）盈喜料去年至少多賺26%。

子不語（2420）料去年轉蝕最多2.9億人幣。

嚐高美（8371）首三季多賺43%至7169萬元。

雅視光學（1120）料去年盈利倒退最多65%。

太古地產（1972）公布太古廣場辦公樓去年呎租跌12%，商場零售額增44%。

永嘉集團（3322）料去年轉蝕3.75億元，惟今年上半年收益有望增兩成。

廣汽（2238）1月新能源汽車銷量按年升72%，惟按月跌近七成。

盈健醫療（1419）料中期盈利大跌至最多2300萬元。

中遠海運國際（0517）料去年多賺逾七成。

永利澳門（1128）：先處理好還債及資本開支，之後才考慮派息。

港鐵（0066）2月24日推「感謝日，提供半價車費優惠。

尚晉（2528）擬在澳門匯聚三大業務線，旗下Artelli搞「春花弄影」首展。

David Webb增持經濟日報（0423）至10.01%。

其他報道

道指升48點 標指首次升穿5000點 金龍指數連跌兩日

北水增持中國鐵塔 減持盈富