恒指今早低開168點或1.07%，報15709點，大市成交金額12億元；國指今早低開59點或1.12%，報5300點。恒生科技指數開市報3125點，跌1.36%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.15%，下跌為5.48%，無升跌為92.36%。