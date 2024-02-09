恒指今早低開168點或1.07%，報15709點，大市成交金額12億元；國指今早低開59點或1.12%，報5300點。恒生科技指數開市報3125點，跌1.36%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.15%，下跌為5.48%，無升跌為92.36%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、信義光能（0968）、長建（1038）貢獻恒指較多。
藍籌2隻升，61隻下跌，19隻無升跌。信義光能（0968）升1.06%，報3.8元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌3.5%，報27.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，18隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報70.15元，升1.67%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報27.6元，跌3.5%。
恒指跌穿10天線(15768.17點)，下試20天線(15706.03點)。科指下試10天線(3118.54點)跌穿20天線(3167.15點)。
香港科技探索（1137）公布HKTVmall母公司港科探索1月總商品交易額按年升近16%。無成交，報1.95元。
紛美包裝（0468）盈喜料去年至少多賺26%。開市報1.71元，無升跌。
子不語（2420）料去年轉蝕最多2.9億人幣。無成交，報4.07元。
嚐高美（8371）首三季多賺43%至7169萬元。無成交，報1.48元。
雅視光學（1120）料去年盈利倒退最多65%。無成交，報0.83元。
太古地產（1972）公布太古廣場辦公樓去年呎租跌12%，商場零售額增44%。開市報14.92元，無升跌。
永嘉集團（3322）料去年轉蝕3.75億元，惟今年上半年收益有望增兩成。無成交，報0.131元。
廣汽（2238）1月新能源汽車銷量按年升72%，惟按月跌近七成。無成交，報3.24元。
盈健醫療（1419）料中期盈利大跌至最多2300萬元。無成交，報1.04元。
中遠海運國際（0517）料去年多賺逾七成。開市報3.5元，跌2.78%。
永利澳門（1128）：先處理好還債及資本開支，之後才考慮派息。開市報6.7元，跌0.89%。
港鐵（0066）2月24日推「感謝日，提供半價車費優惠。開市報25.7元，跌0.19%。
尚晉（2528）擬在澳門匯聚三大業務線，旗下Artelli搞「春花弄影」首展。無成交，報0.33元。
David Webb增持經濟日報（0423）至10.01%。開市報0.84元，升1.2%。
破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見68.2元，開市報68.2元，升6.4%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見68.2元，開市報68.2元，升6.4%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.89元，開市報7.88元，升0.96%。
1隻股份創上市新低，包括兆科眼科－Ｂ（6622）低見1.67元，開市報1.67元，跌1.76%。
創52周低，其中包括，國泰君安（2611）低見8.21元，開市報8.21元，跌5.96%。
異動股
上升異動股，包括，中國新電信（8167）開市報0.023元，升15%；彩生活（1778）開市報0.27元，升13.92%；錦藝集團控股（0565）開市報0.177元，升9.94%；匯森家居（2127）開市報0.173元，升8.81%；美東汽車（1268）開市報2.99元，升7.17%；思考樂教育（1769）開市報2.72元，升6.67%；恩典生命科技（2112）開市報0.245元，升6.52%；新東方（9901）創52周高，見68.2元，開市報68.2元，升6.4%。
下跌異動股，包括，國富創新（0290）開市報0.14元，跌13.04%；中亞烯谷集團（0063）開市報0.089元，跌11%；國瑞健康（2329）開市報0.025元，跌10.71%；國泰君安（2611）見52周低8.21元，開市報8.21元，跌5.96%；大地國際集團（8130）開市報0.019元，跌5%；東方證券（3958）開市報3.1元，跌4.91%；眾安集團（0672）開市報0.106元，跌4.5%；華泰證券（6886）開市報8.8元，跌4.45%；京東健康（6618）開市報27.6元，跌3.5%。
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