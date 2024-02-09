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港元拆息普遍向上 隔夜息升48點子 升至4.97厘 冠絕各期拆息

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.38點子至4.5381%，是2月2日後最高，當日報4.54929%。農曆新年假期，隔夜息升至4.97厘，冠絕各期拆息。

港元現報7.8211元升值2點子，曾貶值最多10點子，報7.8223元，亦曾升值最多12點子，報7.8201元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升48.08點子至4.97337%，是1月31日後最高；1星期HIBOR升14.01點子至4.7281%，是1月9日後最高；2星期HIBOR跌0.46點子至4.55643%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.6706%；6個月期HIBOR升1.3點子至4.69113%；12個月期HIBOR無升跌報4.70583%。

美元指數現報104.153貶值0.012點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43559%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9068%，終止連續5日擴闊，利差是2024年2月02日後最窄，當日差距為-0.8873%。

對上一次終止連續5日擴闊，是2024年1月29日，當日利差報-0.8467%。

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