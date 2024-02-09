全個兔年，恒指累跌6298點或28.57%，下跌藍籌64隻，上升19隻，當中，60隻藍籌累計跌幅超過10%，最差的是藥明生物（2269），累跌75.7%，其次為李寧（2331）及碧桂園服務（6098），分別跌74.42%及73.59%。而表現最佳的是中石油（0857），累升52.16%，其次是中海油（0883）及聯想（0992），分別升41.54%及36.64%。

科指兔年亦跌1441點或31.55%，26隻成份股下跌，僅6隻上升，表現最差的是萬國數據（9698），跌75.01%，其次是京東（9618）及商湯（0020），分別跌63.44%及62.21%；而表現最佳的是理想汽車（2015），升37.29%，其次是聯想（0992）及網易（9999），分別升36.64%及18.48%。

國指兔年跌2176點或29.09%，表現最差的是李寧（2331），累跌74.42%，其次為中升（0881）及京東（9618），分別跌68.53%及63.44%；表現最佳的是中石油（0857），累升52.16%，其次是中海油（0883）及理想汽車（2015），分別升41.54%及37.29%。

港股今日表現

恒指今早低開168點，高位跌124點，低位跌347點，高低波幅223點，是1月12日後新低，當日報207點。。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.75%，下跌為31.17%，無升跌為48.06%。

恒指半日跌131點或0.83%，報15746點，大市成交金額312億元；國指跌53點或0.99%，報5306點。恒生科技指數收報3127點，跌1.3%。

藍籌股成交金額168.54億元，佔大市成交54.01%；科指成份股成交金額80.69億元，佔大市成交25.86%；國指成份股成交金額128.28億元，佔大市成交41.11%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少49%，至38.32億元，佔大市成交12.48%。牛熊證成交金額15.03億元，減少56.31%；窩輪成交金額23.28億元，減少42.82%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。港交所（0388）、安踏（2020）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，71隻下跌，1隻無升跌。安踏（2020）升1.58%，收報70.65元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌8.5%，收報105.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報69.5元，升0.72%；跌幅最大的是閱文（0772）見52周低20.4元，收報20.75元，跌4.82%。

恒指跌穿10天線(15771.89點)，20天線(15707.89點)失而復得。科指10天線(3118.72點)失而復得，跌穿20天線(3167.24點)。

北水、南水休市。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.19%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.63%。低見15531.03點，是2月5日15336.86點後最低。收市報15746.58點，是2月5日後收市新低，當日報15510.01點。連跌3日，累計跌390.29點，對上一次連跌3日是1月16日。

科指曾跌最多3.02%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見3072.76點，是2月6日3050.53點後最低。收市報3127.22點，是2月5日後收市新低，當日報3038.84點。連跌3日，累計跌116.59點，對上一次連跌3日是1月16日。

國指曾跌最多2.49%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見5226.72點，是2月5日5142.82點後最低。收市報5306.79點，是2月5日後收市新低，當日報5217.36點。連跌3日，累計跌166.96點，對上一次連跌3日是1月16日。

一周表現

恒指本周累升1.37%或213點，升幅是1月26日後最大，當時收市升幅為4.2%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升10.18%，其次為藥明康德（2359）及翰森製藥（3692），分別升8.12%及7.21%。而表現最差的是恒隆地產（0101），累跌8.87%，其次為東方海外（0316）及申洲國際（2313），分別跌6.55%及5.79%。

國指本周累升1.68%或87點，升幅是1月26日後最大，當時收市升幅為4.54%；本周表現最佳的是快手（1024），累升6.65%，其次為美團（3690）及信義光能（0968），分別升6.4%及6.25%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌5.79%，其次為新奧能源（2688）及中海外（0688），分別跌5.57%及3.4%。

科指本周累升2.74%或83點，升幅是2023年12月29日後最大，當時收市升幅為6.09%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升10.18%，其次為比亞迪電子（0285）及嗶哩嗶哩（9626），分別升6.89%及6.68%。而表現最差的是閱文（0772），累跌10.75%，其次為東方甄選（1797）及阿里巴巴（9988），分別跌3.71%及1.98%。

個股表現

香港科技探索（1137）公布HKTVmall母公司港科探索1月總商品交易額按年升近16%。收報1.98元，升1.54%。

紛美包裝（0468）盈喜料去年至少多賺26%。收報1.72元，升0.58%。

子不語（2420）料去年轉蝕最多2.9億人幣。收報4.09元，升0.49%。

嚐高美（8371）首三季多賺43%至7169萬元。收報1.48元，無升跌。

雅視光學（1120）料去年盈利倒退最多65%。收報0.83元，無升跌。

太古地產（1972）公布太古廣場辦公樓去年呎租跌12%，商場零售額增44%。收報14.88元，跌0.27%。

永嘉集團（3322）料去年轉蝕3.75億元，惟今年上半年收益有望增兩成。收報0.131元，無升跌。

廣汽（2238）1月新能源汽車銷量按年升72%，惟按月跌近七成。收報3.2元，跌1.23%。

盈健醫療（1419）料中期盈利大跌至最多2300萬元。見52周低0.9元，收報1元，跌3.85%。

中遠海運國際（0517）料去年多賺逾七成。收報3.44元，跌4.44%。

永利澳門（1128）：先處理好還債及資本開支，之後才考慮派息。收報6.85元，升1.33%。

港鐵（0066）2月24日推「感謝日，提供半價車費優惠。收報25.55元，跌0.78%。

尚晉（2528）擬在澳門匯聚三大業務線，旗下Artelli搞「春花弄影」首展。收報0.33元，無升跌。

David Webb增持經濟日報（0423）至10.01%。收報0.86元，升3.61%。

破頂股表現

破頂股包括，C-LINK SQ（1463）創上市新高，見1.98元，收報1.39元，升26.36%；年年卡（3773）創上市新高，見2.66元，收報2.66元，升7.69%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.18元，收報28.14元，升0.07%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見338.1元，收報338.1元，升0.27%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見71.14元，收報71.14元，升0.51%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8692.55元，收報8692.55元，升0.02%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.25元，收報11.25元，升2.18%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.28元，收報36.16元，跌0.06%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見20元，收報19.94元，升0.96%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1042.5元，收報1042.5元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1111.35元，收報1111.35元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.624元，收報4.624元，升0.13%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.592元，收報3.592元，升0.11%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1029.65元，收報1029.65元，升0.05%；新東方（9901）創52周高，見68.2元，收報67.85元，升5.85%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.48元，收報11.24元，升2.74%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.07元，收報5.98元，升0.34%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升1.2%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見175.6元，收報174.2元，升0.4%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1.3元，收報1.3元，升16.07%；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.31元，無升跌；向中國際（1871）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升3.51%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，譚仔國際（2217）低見1.1元，收報1.12元，無升跌；華南城（1668）低見0.212元，收報0.212元，跌9.4%；海螺環保（0587）低見1.09元，收報1.14元，跌2.56%；北大資源（0618）低見0.058元，收報0.063元，升3.28%；遠見控股（0862）低見0.017元，收報0.017元，跌15%；前海健康（0911）低見0.021元，收報0.023元，跌4.17%；綠新親水膠體（1084）低見0.59元，收報0.61元，跌1.61%；萬咖壹聯（1762）低見0.088元，收報0.091元，跌9%；快餐帝國（1843）低見0.166元，收報0.167元，跌1.76%；華夏視聽教育（1981）低見0.64元，收報0.66元，無升跌。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.74元，收報0.76元，跌2.56%；五菱（0305）低見0.29元，收報0.31元，無升跌；鷹君（0041）低見11.12元，收報11.18元，跌3.62%；新鴻基地產（0016）低見70.85元，收報71.5元，跌1.17%；閱文（0772）低見20.4元，收報20.75元，跌4.82%；恒隆地產（0101）低見8.23元，收報8.32元，跌4.04%；新地（0016）低見70.85元，收報71.5元，跌1.17%；大酒店（0045）低見5.18元，收報5.19元，跌0.76%；中國聖牧 （1432）低見0.22元，收報0.22元，跌3.51%；中國聖牧（1432）低見0.22元，收報0.22元，跌3.51%。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）創52周高，見0.48元，收報0.435元，升163.64%；星光文化（1159）收報0.36元，升61.43%；C-LINK SQ（1463）創上市新高，見1.98元，收報1.39元，升26.36%；核心經濟投資（0339）收報0.4元，升25%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.13元，升23.81%；景瑞（1862）收報0.037元，升23.33%；弘陽地產（1996）收報0.09元，升23.29%；國家聯合資源（0254）收報0.11元，升22.22%；浙江永安（8211）收報0.046元，升21.05%；聲揚集團（8163）創上市新低，見0.048元，收報0.061元，升19.61%。

下跌異動股，包括，Keep（3650）創上市新低，見3.63元，收報3.69元，跌27.5%；世大控股（8003）收報0.42元，跌26.32%；中國生物科技服務（8037）收報0.57元，跌25%；聯合能源集團（0467）見52周低0.51元，收報0.62元，跌22.5%；立高控股（8472）收報0.72元，跌20.88%；國瑞健康（2329）創上市新低，見0.021元，收報0.023元，跌17.86%；國茂控股（8428）收報1.06元，跌17.19%；東方大學城控股（8067）收報0.25元，跌16.67%；遠見控股（0862）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌15%；首控集團（1269）收報0.035元，跌14.63%；棠記控股（8305）收報0.055元，跌14.06%。

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