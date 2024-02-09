moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日市跌131點 三大指數兔年均跌逾27% 60隻藍籌跌幅超過10%

農曆新年將至，A股、台股、韓股休市，港股於兔年最後一個交易日，隨ADR、夜期、美期向下，航運、內房股表現最差，阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市表現。港股只有半日市，加上南北水均暫停，成交只有307億，遠低於虎年最後交易日的951.32億元，降幅達67%。港股三大指數日內均見逾一周最大跌幅，全周計則均錄得升幅，不過兔年表現並不如意，跌幅均逾27%。

全個兔年，恒指累跌6298點或28.57%，下跌藍籌64隻，上升19隻，當中，60隻藍籌累計跌幅超過10%，最差的是藥明生物（2269），累跌75.7%，其次為李寧（2331）及碧桂園服務（6098），分別跌74.42%及73.59%。而表現最佳的是中石油（0857），累升52.16%，其次是中海油（0883）及聯想（0992），分別升41.54%及36.64%。

科指兔年亦跌1441點或31.55%，26隻成份股下跌，僅6隻上升，表現最差的是萬國數據（9698），跌75.01%，其次是京東（9618）及商湯（0020），分別跌63.44%及62.21%；而表現最佳的是理想汽車（2015），升37.29%，其次是聯想（0992）及網易（9999），分別升36.64%及18.48%。

國指兔年跌2176點或29.09%，表現最差的是李寧（2331），累跌74.42%，其次為中升（0881）及京東（9618），分別跌68.53%及63.44%；表現最佳的是中石油（0857），累升52.16%，其次是中海油（0883）及理想汽車（2015），分別升41.54%及37.29%。

港股今日表現

恒指今早低開168點，高位跌124點，低位跌347點，高低波幅223點，是1月12日後新低，當日報207點。。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.75%，下跌為31.17%，無升跌為48.06%。

恒指半日跌131點或0.83%，報15746點，大市成交金額312億元；國指跌53點或0.99%，報5306點。恒生科技指數收報3127點，跌1.3%。

藍籌股成交金額168.54億元，佔大市成交54.01%；科指成份股成交金額80.69億元，佔大市成交25.86%；國指成份股成交金額128.28億元，佔大市成交41.11%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少49%，至38.32億元，佔大市成交12.48%。牛熊證成交金額15.03億元，減少56.31%；窩輪成交金額23.28億元，減少42.82%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。港交所（0388）、安踏（2020）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，71隻下跌，1隻無升跌。安踏（2020）升1.58%，收報70.65元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌8.5%，收報105.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報69.5元，升0.72%；跌幅最大的是閱文（0772）見52周低20.4元，收報20.75元，跌4.82%。

恒指跌穿10天線(15771.89點)，20天線(15707.89點)失而復得。科指10天線(3118.72點)失而復得，跌穿20天線(3167.24點)。

北水、南水休市。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.19%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.63%。低見15531.03點，是2月5日15336.86點後最低。收市報15746.58點，是2月5日後收市新低，當日報15510.01點。連跌3日，累計跌390.29點，對上一次連跌3日是1月16日。

科指曾跌最多3.02%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見3072.76點，是2月6日3050.53點後最低。收市報3127.22點，是2月5日後收市新低，當日報3038.84點。連跌3日，累計跌116.59點，對上一次連跌3日是1月16日。

國指曾跌最多2.49%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見5226.72點，是2月5日5142.82點後最低。收市報5306.79點，是2月5日後收市新低，當日報5217.36點。連跌3日，累計跌166.96點，對上一次連跌3日是1月16日。

一周表現

恒指本周累升1.37%或213點，升幅是1月26日後最大，當時收市升幅為4.2%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升10.18%，其次為藥明康德（2359）及翰森製藥（3692），分別升8.12%及7.21%。而表現最差的是恒隆地產（0101），累跌8.87%，其次為東方海外（0316）及申洲國際（2313），分別跌6.55%及5.79%。

國指本周累升1.68%或87點，升幅是1月26日後最大，當時收市升幅為4.54%；本周表現最佳的是快手（1024），累升6.65%，其次為美團（3690）及信義光能（0968），分別升6.4%及6.25%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌5.79%，其次為新奧能源（2688）及中海外（0688），分別跌5.57%及3.4%。

科指本周累升2.74%或83點，升幅是2023年12月29日後最大，當時收市升幅為6.09%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升10.18%，其次為比亞迪電子（0285）及嗶哩嗶哩（9626），分別升6.89%及6.68%。而表現最差的是閱文（0772），累跌10.75%，其次為東方甄選（1797）及阿里巴巴（9988），分別跌3.71%及1.98%。

個股表現

香港科技探索（1137）公布HKTVmall母公司港科探索1月總商品交易額按年升近16%。收報1.98元，升1.54%。

紛美包裝（0468）盈喜料去年至少多賺26%。收報1.72元，升0.58%。

子不語（2420）料去年轉蝕最多2.9億人幣。收報4.09元，升0.49%。

嚐高美（8371）首三季多賺43%至7169萬元。收報1.48元，無升跌。

雅視光學（1120）料去年盈利倒退最多65%。收報0.83元，無升跌。

太古地產（1972）公布太古廣場辦公樓去年呎租跌12%，商場零售額增44%。收報14.88元，跌0.27%。

永嘉集團（3322）料去年轉蝕3.75億元，惟今年上半年收益有望增兩成。收報0.131元，無升跌。

廣汽（2238）1月新能源汽車銷量按年升72%，惟按月跌近七成。收報3.2元，跌1.23%。

盈健醫療（1419）料中期盈利大跌至最多2300萬元。見52周低0.9元，收報1元，跌3.85%。

中遠海運國際（0517）料去年多賺逾七成。收報3.44元，跌4.44%。

永利澳門（1128）：先處理好還債及資本開支，之後才考慮派息。收報6.85元，升1.33%。

港鐵（0066）2月24日推「感謝日，提供半價車費優惠。收報25.55元，跌0.78%。

尚晉（2528）擬在澳門匯聚三大業務線，旗下Artelli搞「春花弄影」首展。收報0.33元，無升跌。

David Webb增持經濟日報（0423）至10.01%。收報0.86元，升3.61%。

破頂股表現

破頂股包括，C-LINK SQ（1463）創上市新高，見1.98元，收報1.39元，升26.36%；年年卡（3773）創上市新高，見2.66元，收報2.66元，升7.69%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.18元，收報28.14元，升0.07%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見338.1元，收報338.1元，升0.27%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見71.14元，收報71.14元，升0.51%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8692.55元，收報8692.55元，升0.02%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.25元，收報11.25元，升2.18%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.28元，收報36.16元，跌0.06%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見20元，收報19.94元，升0.96%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1042.5元，收報1042.5元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1111.35元，收報1111.35元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.624元，收報4.624元，升0.13%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.592元，收報3.592元，升0.11%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1029.65元，收報1029.65元，升0.05%；新東方（9901）創52周高，見68.2元，收報67.85元，升5.85%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.48元，收報11.24元，升2.74%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.07元，收報5.98元，升0.34%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升1.2%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見175.6元，收報174.2元，升0.4%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1.3元，收報1.3元，升16.07%；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.31元，無升跌；向中國際（1871）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升3.51%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，譚仔國際（2217）低見1.1元，收報1.12元，無升跌；華南城（1668）低見0.212元，收報0.212元，跌9.4%；海螺環保（0587）低見1.09元，收報1.14元，跌2.56%；北大資源（0618）低見0.058元，收報0.063元，升3.28%；遠見控股（0862）低見0.017元，收報0.017元，跌15%；前海健康（0911）低見0.021元，收報0.023元，跌4.17%；綠新親水膠體（1084）低見0.59元，收報0.61元，跌1.61%；萬咖壹聯（1762）低見0.088元，收報0.091元，跌9%；快餐帝國（1843）低見0.166元，收報0.167元，跌1.76%；華夏視聽教育（1981）低見0.64元，收報0.66元，無升跌。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.74元，收報0.76元，跌2.56%；五菱（0305）低見0.29元，收報0.31元，無升跌；鷹君（0041）低見11.12元，收報11.18元，跌3.62%；新鴻基地產（0016）低見70.85元，收報71.5元，跌1.17%；閱文（0772）低見20.4元，收報20.75元，跌4.82%；恒隆地產（0101）低見8.23元，收報8.32元，跌4.04%；新地（0016）低見70.85元，收報71.5元，跌1.17%；大酒店（0045）低見5.18元，收報5.19元，跌0.76%；中國聖牧 （1432）低見0.22元，收報0.22元，跌3.51%；中國聖牧（1432）低見0.22元，收報0.22元，跌3.51%。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）創52周高，見0.48元，收報0.435元，升163.64%；星光文化（1159）收報0.36元，升61.43%；C-LINK SQ（1463）創上市新高，見1.98元，收報1.39元，升26.36%；核心經濟投資（0339）收報0.4元，升25%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.13元，升23.81%；景瑞（1862）收報0.037元，升23.33%；弘陽地產（1996）收報0.09元，升23.29%；國家聯合資源（0254）收報0.11元，升22.22%；浙江永安（8211）收報0.046元，升21.05%；聲揚集團（8163）創上市新低，見0.048元，收報0.061元，升19.61%。

下跌異動股，包括，Keep（3650）創上市新低，見3.63元，收報3.69元，跌27.5%；世大控股（8003）收報0.42元，跌26.32%；中國生物科技服務（8037）收報0.57元，跌25%；聯合能源集團（0467）見52周低0.51元，收報0.62元，跌22.5%；立高控股（8472）收報0.72元，跌20.88%；國瑞健康（2329）創上市新低，見0.021元，收報0.023元，跌17.86%；國茂控股（8428）收報1.06元，跌17.19%；東方大學城控股（8067）收報0.25元，跌16.67%；遠見控股（0862）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌15%；首控集團（1269）收報0.035元，跌14.63%；棠記控股（8305）收報0.055元，跌14.06%。

其他報道

人民幣首次佔俄羅斯外匯市場交易量一半以上

港元拆息普遍向上 隔夜息升48點子 升至4.97厘 冠絕各期拆息

耶倫：關注非銀行抵押貸款機構風險 有一間可能倒閉

美國企業CEO對經濟看法兩年來首次轉為樂觀

TikTok及字節跳動遭前高層指控 涉嫌歧視

美國擬對內地「智能汽車」及零件設限

高盛據報棄租香港部分辦公室

恒指低開168點 跌穿10天線 科指跌1.3% 跌穿20天線 京東健康跌3%

港股ADR跌171點 夜期低水108點 港股半日市 南北水暫停 美期跌亞股個別發展

道指升48點 標指首次升穿5000點 金龍指數連跌兩日

北水增持中國鐵塔 減持盈富