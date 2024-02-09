亞博科技原先經持股三成的星雲網絡，控有螞蟻銀行（澳門）33.3%股權，折算計其擁有螞蟻銀行（澳門）9.99%實際權益。根據最新安排，亞博科技透過間接全資擁有的mFinance，出資1.332億澳門元或逾1.29億港元，向星雲網絡全數購入手上的螞蟻銀行（澳門）權益。然後mFinance再出資1.5億澳門元，即近1.46億港元，認購螞蟻銀行（澳門）新股。完成前述交易後，亞博科技間接經mFinance控有螞蟻銀行（澳門）的權益，將增至51.5%。mFinance董事長將兼任螞蟻銀行（澳門）董事長。該行其他股東則包括支付寶（澳門）及支付寶（澳門）投資，兩者各佔24.3%及24.2%。

同時螞蟻銀行（香港）另一股東支付寶香港，原先與星雲網絡達成的認購協議，據此前者可向後者轉讓8.3%螞蟻銀行（澳門）股權的安排，將告結束。在亞博科技完成增持螞蟻銀行（澳門）後，則會以30萬澳門元轉讓星雲網絡三成股權予前澳門立法會議員張立群之子張子珍，星雲網絡據此變成張氏父子控制的公司。亞博科技則獲取29.1萬港元收益。

亞博指，透過今次交易，將促進其本身、特別是螞蟻銀行（澳門）與螞蟻集團就其澳門業務方面更緊密合作，繼而增強收入來源。資料顯示，螞蟻銀行（澳門）截至2022年度及2023年9月底止9個月，分別錄得稅後虧損3700萬澳門元及2766.59萬澳門元虧損。

亞博又進一步宣布，旗下澳門通與高德亞洲訂立框架協議，聯合為澳門合資格用戶提供旅遊出行服務，同時澳門通提供的澳門商家資訊及優惠券等支援，為高德用戶在澳門旅遊時提供更便利多元化的本地服務，框架協議為期三年。現時阿里巴巴為亞博的主要股東，持股55.71%股權。

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