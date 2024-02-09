人行公布，1月新增人民幣貸款達創紀錄的4.92萬億元，多過預期的4.5萬億元，連續第3個月上升，較12月大增3.2倍。社會融資規模同樣達創紀錄的6.5萬億元，亦多過預期的5.6萬億元。1月末廣義貨幣(M2)餘額按年增長8.7%，少過預期的9.3%，M1增5.9%，多過預期的增2.9%。