人行公布，1月新增人民幣貸款達創紀錄的4.92萬億元，多過預期的4.5萬億元，連續第3個月上升，較12月大增3.2倍。社會融資規模同樣達創紀錄的6.5萬億元，亦多過預期的5.6萬億元。1月末廣義貨幣(M2)餘額按年增長8.7%，少過預期的9.3%，M1增5.9%，多過預期的增2.9%。
人民幣貸款增加4.92萬億元，較去年增加162億元。分部門看，住戶貸款增加9,801億元，其中，短期貸款增加3,528億元，中長期貸款增加6,272億元；企（事）業單位貸款增加3.86兆元，其中，短期貸款增加1.46萬億元，中長期貸款增加3.31萬億元，票據融資減少9,733億元；非銀行業金融機構貸款增加249億元。
社會融資規模增量為6.5萬億元，比去年同期多5061億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.84萬億元，按年少增加913億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加989億元，較去年增加1120億元；委託貸款減少359億元，年減943億元；信託貸款增加732億元，較去年增加794億元；未折現的銀行承兌匯票增加5,635億元，較去年增加2,672億元；企業公債淨融資4,835億元，較去年同期多3197億元；政府公債淨融資2,947億元，年比少1,193億元；非金融企業境內股票融資422億元，年比少542億元。
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