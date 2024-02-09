代價將以自有資金支付。以9月底綜合財務狀況計算，完成後領展於成交日後備考經調整之債務總額對資產總值比率預計將由約23.4%升至23.7%；當進一步從債務總額扣減其現金及銀行結餘（此乃假設領展於進行收購事項後悉數動用餘下自有資金支付債務），領展之備考經調整債務淨額對資產總值比率預計將由約19.3%變更至約20.4%。

領展認為，該物業將受惠於住宅人口增加及便利的交通，從而提升目標公司之收益及該物業之升值潛力。

七寶萬科廣場位於上海市閔行區七寶鎮，該物業於2016年9月竣工，是一座五層高的商場連同地庫三層為商場及停車場，零售總面積約為148,853平方米，設有1,477個停車位。

於2024年1月31日，項目已訂立315份租約，佔該物業零售面積之計租面積約94.5%；將於2024年至2026年期間到期之零售租約佔該物業零售面積之現時基本租金收入約85.2%；該物業之每月現時收入約為每月4,060萬元，零售收入約為每月3,940萬元，泊車費則為每月120萬元；該物業之三大零售行業為服飾、鞋履及配飾、餐飲、休閒及娛樂，佔該物業已出租可租用淨面積約78.4%。而截至2023年12月31日止年度之總收益較2021年同期增長16.9%。

領展行政總裁王國龍表示，「七寶萬科廣場是一座大型高質量區域性商場，具備長遠增長潛力，同時，這項收購也可為我們的投資組合增加收益。我們對於合資夥伴萬科同意將該物業的管理控制權交付予領展表示欣慰。領展自2021年起已是該物業的共同擁有人，由領展取得商場管理控制權會令場內商戶更能預視其業務經營的延續性」。「未來，我們不僅將致力為商場顧客提供宜人的休閒體驗和營造充滿活力的社區，亦會繼續探尋不同的資產戰略選項，包括引入志同道合的戰略合作夥伴，進一步提升該物業的價值」。

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