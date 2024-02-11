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曾俊華：美斯事件提升至政治層面 定影響港國際名聲

前財政司長曾俊華在社交平台發文，他提到上周日亦有去欣賞國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊於香港大球場進行表演賽，最終美斯無落場引發的風波，「本來係大家非常支持同喜歡嘅盛事，最後喺噓聲下收場，仲要演變成國際事件，好事變壞事，點解好似近年屢見不鮮呢？」不過，他質疑「如果郁下就將事件提升至政治層面，咁就無可避免，一定會影響到香港喺國際間嘅名聲啦，呢方面我哋係要留意嘅。」

他指出，難得美斯再來香港，雖然覺得票價相當貴，但難得有此機會，同其他香港朋友，一齊參與這場盛事而覺得好幸運。

曾俊華更孖住前特首曾蔭權一齊在大球場欣賞，並非常投入。他發現坐在他們周圍的觀眾裡面，好多都是講普通話的人，相信大多都特別從內地來香港，希望可以一睹美斯風采。

不過最終到完場前十分鐘，美斯佢穿著住外套，同大家一齊睇波，包括他在內的大家都終於頂唔順，大叫「回水！」，並覺得非常失望。

曾俊華指，最後主辦單位決定退番一半票價畀大家，他認為至少會令失望球迷「冇咁谷氣」，但沒能目睹美斯落場獻技的遺憾就無法彌補。

他指，「本來係大家非常支持同喜歡嘅盛事，最後喺噓聲下收場，仲要演變成國際事件，好事變壞事，點解好似近年屢見不鮮呢？不過，如果郁下就將事件提升至政治層面，咁就無可避免，一定會影響到香港喺國際間嘅名聲啦，呢方面我哋係要留意嘅。」