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陳茂波：盼賀歲活動成香港旅遊品牌

財政司長陳茂波在網誌表示，今天晚上亦將有煙花匯演，流光幻彩的煙火，美麗的維港夜景，兩者交相輝映，令人期待。未來兩天還分別有農曆新年賽馬和賀歲盃。這一系列賀歲活動已經舉辦多年，成為了香港的品牌，也為旅客提供了甚具本地特色的新年節目。

同時，今年各區的年宵市場人氣特別旺，乾貨和小吃攤位都熱鬧回歸。當中有不少是中學所設攤位，由學生主理，售賣充滿創意的新產品，主打各種以龍年生肖為主題的公仔和擺設，以及融入了生活元素的文創產品，讓逛年宵市場的朋友有更多選擇。同學們告訴我銷情很理想，充分展示了匯合創意和緊貼市場需求是產品成功銷售的方程式。

節慶盛事當然是讓親友相約歡聚的好機會，同時也是刺激消費的好時點。昨天晚上的新春花車巡遊和匯演，以華麗具特色的花車和多元的藝術表演，為一連串龍年新春盛事打響頭陣，非常精彩。

陳茂波指，希望大家也能在這個長周末假期稍作休息，與親友共度愉快時光。本周三2月14日是農曆新年後的首個工作日，也是西方的情人節。在中環皇后像廣場花園將會展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，必定成為情人節和元宵佳節的打卡熱點。

新年除了與親友慶祝外，也希望大家更多關懷社會上不同的社群。剛過去的歲晚，我去了觀塘的公共屋邨，探訪了幾戶長者家庭，為他們帶上一些生果、蛋卷和自家製的蘿蔔糕、芋頭糕，大家輕鬆閒話家常、互相祝福，彼此都感到開心溫暖。

此外，他亦到旺角一間非牟利機構營運的安老院舍，探訪院舍內的一些基層獨居長者宿友，為他們送上一些賀年食品和小禮物，並寫了一些揮春，與一眾老友記說說笑笑，相互問候。

每逢佳節，大家都會想起至愛的親朋，都祝願彼此有健康的身體和更好的生活。在新的一年，讓我們彼此間有更多的關懷，社會上有更多的正能量、更開心積極的氛圍，大家一起齊心努力拼經濟、謀發展，共同迎來更美好的生活。